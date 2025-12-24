読売ジャイアンツは23日、石塚裕惺選手、荒巻悠選手、代木大和投手、田村朋輝投手の4選手と契約更改を行ったと発表した。

なかでも注目されるのが、2024年ドラフト1位で入団した石塚選手だ。花咲徳栄高からプロ入りした1年目の今季は、一軍で9試合に出場し打率.111と結果を残すには至らなかったが、ファームでは非凡な打撃センスを存分に発揮。二軍では打率.327、3本塁打、25打点と安定した成績を残し、将来の主軸候補としての片りんを見せた。

石塚選手はルーキーイヤーを「ケガもあって思い描いていたシーズンではなかったが、最終的に目標としていた一軍初安打を打てた。リハビリ期間に多くの先輩方に話を聞けたので、１年目としてはいい経験ができた」と振り返った。

シーズン終了後に参戦したオーストラリアン・ベースボールリーグでは、打率.318、3本塁打、16打点を記録。国際舞台でも対応力の高さを証明し、プロ2年目に向けて大きな手応えをつかんだシーズンに。

石塚選手は「日本とは違う環境で生活ができ、技術面だけでなくメンタル面も鍛えられた。海外の投手ともたくさん対戦し、引き出しは増えた」と手ごたえを語った。

契約更改を行った荒巻悠選手も、「あっという間に終わった１年でしたが、結果も出て自信につながった」と振り返り、来季へ向け「キャンプからアピールして、開幕スタメンを目指したい。そこに満足せず、一軍定着を狙っていきたい」と意気込みを語った。

石塚選手をはじめとした若手4選手の来季のさらなる飛躍が期待される。

