ロサンゼルス・ドジャースは大谷翔平選手をはじめ、数多くの選手と後払い契約を結び、戦力を強化してきた。今オフもフリーエージェント（FA）となっているカイル・タッカー外野手と同様の契約を結ぶ可能性がある。米メディアボラ・ビップ』のフェデリコ・オドネル記者が言及した。

タッカーは、キャリア初のFAとなった28歳のスター外野手だ。現時点で最も関心を示しているとされるのはニューヨーク・ヤンキース、ニューヨーク・メッツ、ドジャースの3球団だが、トロント・ブルージェイズも興味を示しているという。

契約規模は11年総額4億1800万ドル（約656億円）前後とされており、その枠組み自体に大きな変化はない。しかし、新たに浮上しているのが、年俸の一部を繰り延べる契約だ。

ドジャースはすでに大谷やムーキー・ベッツ内野手、エドウィン・ディアス投手ら9人と後払い契約を結んでおり、徹底的にワールドシリーズ制覇を狙っている。

新たに浮上したタッカーの後払い契約についてオドネル氏は「後払い契約は、ヤンキースやメッツ、ドジャース、あるいは彼と契約するどの球団も、彼が引退した後に給与を支払うことを意味する。この仕組みは、球団にとってもかなりのメリットがある」と言及した。

