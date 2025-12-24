今井達也 最新情報

埼玉西武ライオンズからメジャー挑戦する27歳の今井達也投手は、複数のMLB球団から興味を示されている。特にニューヨーク・ヤンキースとシカゴ・カブスは移籍先候補の最有力だが、ここにきてヤンキースが撤退の動きを見せているようだ。米メディア『エンパイアスポーツメディア』が報じている。

ヤンキースの先発ローテーションは怪我人が相次ぎ、クラーク・シュミット投手、ゲリット・コール投手、カルロス・ロドン投手はいずれも来季開幕時に故障者リスト入り（IL）が見込まれている。

コールとロドンはシーズン中盤の復帰が予想されているが、来年3月時点ではマックス・フリード投手とキャム・シュリトラー投手がローテーションの軸となりそうだ。

それを踏まえると、ヤンキースの今オフの最優先課題は先発投手補強だと考えられる。

しかし、ヤンキースを率いるアーロン・ブーン監督は「必ずしも先発投手が必要というわけではない」と発言し、否定的な姿勢を見せた。

それを裏付けるように「現時点では今井と直接の面談は行っていない」との報道もある。

そして、米メディア『YESネットワーク』に出演したジャック・カリー氏から具体的な新情報はほとんどなく「ゼネラルマネージャーのブライアン・キャッシュマンが、積極的に大勝負に出るというよりも、市場とにらみ合いを続けている状況が改めて確認されたに過ぎなかった」とされ、進展が無い様子が改めて浮き彫りとなった。

ヤンキースにとって一番の懸念材料は、1億5000万ドル（約234億円）から2億ドル（約312億円）と予想されている高額な契約金かもしれない。

同メディアは「この沈黙は耳が痛いほどだが、同時に今オフの球団の規律の高さを雄弁に物語っている。

ヤンキースには狙っているターゲットがあり、同時に明確な適正価格もある。

そのどちらについても一切譲るつもりはない」と見ている。

ヤンキースが積極的に今井を狙っているなら、ポスティング期限が来年1月2日（日本時間3日）に迫っていることを考えると、そろそろ動きがあっても良いはずだ。

だが、同メディアは「現実として、ヤンキースは現時点で、1億5000万ドル規模の投手契約に踏み切る気は全くない。

特に、MLB打者への適応に時間を要する可能性のある投手であれば、なおさらだ。

その代わり、フロントは自前の若手投手陣に頼るか、もしくは調停権の残る実績ある投手をトレードで獲得する方向に舵を切ろうとしているようだ。

コストを抑えられる先発投手を手に入れれば、資金を他の補強に回すことができ、財務の柔軟性も保てる。

派手さはないかもしれないが、忍耐がテーマの今オフにおいては、最も理にかなった一手と言える」との見解を示している。

このままこう着状態が続けば、シカゴ・ホワイトソックス行きを決めた村上宗隆内野手のように、期限ギリギリで値下げという展開もあり得そうだが、果たして…。

