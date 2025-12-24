バーミンガム・シティ・ウィメンは23日、スウェーデン・ダームアルスヴェンスカン（スウェーデン1部）のハンマルビーからDF宮川麻都を完全移籍で獲得したことを発表した。

現在27歳の宮川は日テレ・メニーナでプレーし、2016年にベレーザに昇格した。2023－24シーズンはWEリーグで16試合に出場するなど、キャリア通算ではなでしこリーグで60試合出場4得点、WEリーグで通算55試合出場3得点を記録。また、2019年3月になでしこジャパン（日本女子代表）デビューを果たし、通算23試合に出場している。

2024年7月にハンマルビーに完全移籍となると、チームの中心選手として活躍し、UEFA女子チャンピオンズリーグにも出場を果たしていた。

そんななか、宮川はウィメンズ・スーパーリーグ2（WSL2／イングランド女子2部）で2位につけているバーミンガム・シティ・ウィメンへの移籍が決定した。なお、ウィメンズ・スーパーリーグ（WSL／イングランド女子1部）は来季からチーム数を2チーム増やして14チームで開催されることが決まっている。

国際移籍証明書およびWSL2の承認を経て、1月2日から加入することになる宮川はバーミンガム・シティ・ウィメンのクラブ公式サイトで「この歴史あるチームに加入することができてとても嬉しいです。優勝は間違いなく目の前にあると思うので、まずはこれからの試合に集中して、勝ち続けたいです」と意気込みを語っている。