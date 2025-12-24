来季、リーグ連覇を狙う阪神タイガース。「黄金期」を築くためには、センターライン「二遊間、中堅手、捕手」の確立が重要と言われる。本稿では阪神の遊撃手事情を踏まえ、来季の遊撃レギュラー争いを考察していきたい。

阪神の遊撃手事情

今季、阪神の遊撃を務めたのは4名。小幡竜平が84試合、木浪聖也が44試合、熊谷敬宥が32試合、髙寺望夢が2試合だ。核となるレギュラーが存在しない中、チームは史上最速のリーグ優勝を決めた。

しかし、来季の連覇を目標に掲げたとき、現状のままでは厳しい。球団はそれを踏まえ、新外国人キャム・ディベイニー（ピッツバーグ・パイレーツ）を獲得した。来季の正遊撃手争いは、現状では先に名前の出た選手たちが争うことになるだろう。

忘れてはならないのが、既存の若手選手の成長だ。山田脩也、百﨑蒼生、佐野大陽ら、将来有望な遊撃手候補生が二軍に控えている。彼らをいきなり来季の戦力構想とするのは酷だが、急成長で一軍に割って入る可能性は無論ゼロではない。

ここまで阪神の遊撃手事情を概観してきた。ここからは、来季の遊撃手争いについて考察していく。

”恐怖の8番打者”の復活なるか

木浪は2023年、遊撃手のレギュラーとして日本一に貢献した。同年は127試合に出場し、打率.267。1本塁打ながら41打点を記録し、得点圏は.310をマーク。“恐怖の8番打者”の異名が付いた。

守っては堅実なフィールディングに加え、岡田彰布前監督が惚れ込んだ強肩を活かし、二塁にコンバートされた中野拓夢との連携も完成度を極めた。

しかし、昨季は116試合出場で打率.214、今季は72試合出場で打率.193と2年続けて成績が低下。1試合複数失策の試合でリズムを崩す試合もあり、このままの状態では来季開幕からレギュラーと断言することは難しいだろう。

ただ、ゲーム全体を俯瞰して見ながら、内野陣全体を締める存在として木浪は不可欠だ。2023年のように、目立った数字は残さなくても、安定感と要所での勝負強い打撃を取り戻せば、一気にレギュラーに返り咲く可能性も秘めている。

レギュラーへの鍵は”体力”と”安定感”

今季チーム最多の84試合で遊撃を守った小幡は、キャリアハイの89試合に出場した。プロ7年目の25歳だが、成長を遂げていることは確かだろう。

だがレギュラーとなるには、最低でも100試合以上出場し続け、守備も打撃も安定した数字を残さなくてはならない。小幡の今季打撃成績は、打率.223、5本塁打、17打点、10犠打。体力を強化し、もう一段階レベルを上げられるかが鍵となるだろう。

小幡の武器は、抜群の強肩と身体能力を活かした守備にある。ダイナミックな守備を維持しつつ、細かなミスを減らしていくことができれば、守備からレギュラーの座を狙いにいける可能性も出てくるだろう。プロ8年目の来季は正念場となる。

遊撃を32試合務めた熊谷は、こちらも今季キャリアハイの85試合に出場した。昨季までは代走や守備固めの位置づけだったが、今季は遊撃以外にも左翼、三塁、中堅のポジションで計37試合先発出場を果たした。

いずれのポジションでも高次元の守備力を披露し、小技や足も使える存在として、欠かせぬ重要な戦力となった。レギュラーを狙うのであれば、小幡と同じく100試合以上に出続けられる体力と安定感を、来季発揮できるかという点になるだろう。

熊谷の場合、4つのポジションで持ち味を発揮できるユーティリティー性を、藤川球児監督がどのように判断するかもポイントになりそうだ。それを上回る力を発揮できるとジャッジされるようであれば、レギュラー争い参戦も見えてくる。

海を渡ってきた実力者

阪神が今季12月に獲得を表明したキャム・ディベイニーは、右投げ右打ちの28歳。185cm、88kgと均整の取れた体躯で、遊撃を本職とする内野手だ。

マイナーでの打撃成績はかなりのものだ。本格的に3Aでプレーし始めた2023年は、103試合で打率.271、11本塁打。2024年は136試合で打率.254、19本塁打。今季は103試合で20本塁打を放ち、メジャーデビューを果たした。MLBでも今季14試合に出場している。

昇格したパイレーツでは正遊撃手にオニール・クルーズがいることもあり三塁を守ったが、類まれな強肩と正確無比の送球を武器にマイナーでは遊撃手としてプレー。守備での評価も高い選手だ。

あくまで現段階の戦力構想としての評価だが、来季の遊撃手レギュラーの優先権はディベイニーが持っていると考えるのが穏当と思う。3Aで100試合以上の出場を続け、成績も上昇しており、レギュラーとして稼働できる条件を最も備えているからだ。

ただ、遊撃手はサインプレーやベースカバーの確認など、他の選手とのコミュニケーションを多くとらなくてはならない重要なポジションだ。バントや進塁打を多用する日本の野球文化にも、最初は戸惑いを感じるかもしれない。

阪神は三塁・佐藤輝明、二塁・中野拓夢ががっちり固定されている。ディベイニーがコンディションを維持し、出場機会を多く掴むことで彼らとの連携を深められれば、レギュラーの最右翼はやはりこの男となるだろう。

「6番・左翼」問題との兼ね合い

阪神は1番から5番が固定されている。しかし、6番以下で長打を打てる選手が少なく、チームの課題となっている。そのため、遊撃手争いでも、長打力も武器として持つディベイニーがレギュラー最上位候補となってくる。

だが仮に「6番・左翼」のポジションを、前川右京、濱田太貴、あるいは新人の立石正広や谷端将伍ら強打者がモノにした場合、遊撃手争いにおいて木浪や小幡らのチャンスが拡大してくることは考えられる。

7番打者のニーズとして、小技や進塁打、あるいは勝負強い打撃を求められるようになれば、ディベイニーではない選択肢を起用する方針に変わる可能性もあるだろう。

そうなったとき、先述した山田脩也、百﨑蒼生、佐野大陽ら若手も、アピール次第で一気に台頭するチャンスが広がる。

いずれにせよ、今オフの効果的な補強は、来季の起用法に大きな幅を持たせることに成功している。2リーグ制以降の、球団初となるリーグ2連覇達成に向け、チーム内競争はすでに始まっている。来年2月のキャンプが待ちきれない。

