ミランは23日、ベルギー人FWディヴォック・オリジとの契約解除を発表した。

現在30歳のオリジは、2014年夏にリールからの完全移籍でリヴァプールに加入し、2014－15シーズンはレンタルでリールに残留。2015年夏にリヴァプールへと復帰し、1年目は公式戦10ゴール、2年目は公式戦11ゴールを記録した。17－18シーズンにヴォルフスブルクへと期限付き移籍すると、復帰後はレギュラー定着に至らなかったが、スーパーサブとして大活躍。2018－19シーズンのチャンピオンズリーグ（CL）では、準決勝バルセロナ戦のセカンドレグで2ゴールを挙げて逆転突破に導き、決勝のトッテナム・ホットスパー戦でもネットを揺らして14シーズンぶり6度目となる優勝に貢献した。

ベルギー代表としても通算32試合出場で3ゴールを記録しているオリジは、2021－22シーズン限りでリヴァプールと契約満了となり、2022年7月にフリーでミランに加入。しかし、新天地への適応に苦しみ、初年度を公式戦36試合出場で2ゴール1アシストを記録するにとどまると、2023－24シーズンはノッティンガム・フォレストにレンタル移籍を果たした。そして、2024年7月にミランに復帰したものの、ファーストチームからは離れてトレーニングをしており、今季も出場機会はここまでなかった。

そして、現行契約が2026年6月30日までと残り半年となっていたなか、ミランはクラブ公式サイトを通じて「双方の合意に基づいてディヴォック・オリジとの契約を解除することを発表する。クラブはオリジの今後の活躍を心より願っている」と報告している。