鮮度・旨み抜群のブリやカンパチを養殖する「黒瀬水産」が宮崎県串間市のふるさと納税返礼品事業者に選ばれた理由とは?

宮崎県の最南端に位置する串間市(くしまし)は、野生馬が暮らす「都井(とい)岬」があり、また海水で芋を洗って食べるという全国的にも珍しい野生猿が生息するなど、美しい自然や動物たちに癒やされるトロピカルなまち。新鮮な食材も魅力の一つです。

今回は、串間市にふるさと納税返礼品を提供している事業者「黒瀬水産」と返礼品を紹介していきます。

脂のり抜群の「黒瀬ぶり」! 宮崎市の返礼品提供事業者「黒瀬水産」について

黒瀬水産株式会社

・所在地：宮崎県串間市西浜2丁目15番地4号

・設立：2004年1月8日

・事業内容：ブリ・カンパチの養殖

ブリ・カンパチの養殖を生業とする「黒瀬水産」。稚魚から製品まで一貫した総合的な安全管理を行っており、高いレベルでの安心・安全な製品づくりを追求しています。

水産資源の持続的活用や環境、生態系に配慮した取り組みを推進しており、資源を大切にし、地球や海に感謝の心を持って接するほか、地域社会とのつながりを大切にしている企業です。

黒瀬水産の代表的な「黒瀬ぶり」は、全国の有名デパートで販売されるほか世界にも輸出されています。串間市のご当地グルメ「ぶりプリ丼ぶり」としても人気を集めるなど、串間市を代表する地場産品です。

「黒瀬水産」の返礼品への想いとこだわり

「より多くの皆様に、このおいしさをお届けしたい」という想いで、ふるさと納税の返礼品として取り扱われるようになった黒瀬ぶり。黒瀬水産は、受精卵からの人工種苗の生産を行うなど、一貫した体制を強みとしています。

黒瀬ぶりは、より自然に近い水深で養殖することで身が引き締まり、与える餌と育て方の工夫によって、1年を通して安定した脂の乗りを実現しています。

返礼品として提供されている「活じめ! 黒瀬ぶりの生鮮ブリロイン」は、骨と皮をあらかじめ外しており、切って盛るだけで簡単に味わえます。

寄附者からは「脂が乗っていておいしい」「また食べたい」と好評の声が届いているのだそう。

「ふるさと納税を通して、さらに広く全国のみなさまにこのおいしさをお届けできることを大変喜びに感じております」と事業者は語っていました。

自治体からのメッセージ

串間市は、黒潮の恩恵を受けて育った黒瀬ぶりやカンパチ、海水育ちの黒潮うなぎ、マンゴーやせとかといった果樹など、食が豊かなまちです。串間市どれの新鮮な食材を堪能できる串間市に、ぜひお越しください。

串間市のふるさと納税返礼品について

黒瀬水産が提供する「黒瀬ぶりの生鮮ブリロイン」、「黒瀬ぶりの生鮮ブリフィレー」を紹介します。どちらも串間市の中で人気を誇る返礼品なのだそう。

活じめ! 黒瀬ぶりの生鮮ブリロイン

・内容量：【1】生鮮ブリロイン2～3節 400g前後【2】生鮮ブリロイン2節 1.0kg前後

・寄附金額：【1】1万2,000円【2】2万2,000円

切って盛るだけで簡単に“贅沢お刺身盛り”ができるブリロインです。鮮度・脂のり抜群の黒瀬ぶりを手軽に堪能できます。

活じめ! 黒瀬ぶりの生鮮ブリフィレー

・内容量：ブリフィレー 1枚(1.5kg前後)

・寄附金額：1万8,000円

魚の頭と尾と内臓を取り除いて、半分にカットした使いやすいブリフィレーです。煮つけや塩焼き、あら汁なども楽しめるカマ付き!

今回は宮崎県串間市の返礼品提供事業者「黒瀬水産」と、人気の返礼品を紹介しました。稚魚から製品まで一貫した総合的な安全管理を行う事業者が誇る、自慢のサステナブルな養殖ぶり、カンパチは絶品です。コミュニティ対話を開催したり、地域清掃活動へ積極的に参加したりと、地域のつながりを大切にしているのも特徴。気になった人は、ぜひ一度チェックしてみてください。

