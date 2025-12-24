カラバオ・カップ準決勝の組み合わせが決定した。

16日、17日、23日にカラバオ・カップ準々決勝の全4試合が開催。チェルシーがカーディフ・シティ（3部）を3－1で下したほか、マンチェスター・シティはブレントフォードに2－0で勝利し、ニューカッスルはフルアムに2－1で競り勝ち、準決勝進出を決めていた。

そして、準々決勝最後の1試合となったアーセナルとクリスタル・パレスの一戦は、後半アディショナルタイムにクリスタル・パレスが追いついて1－1で90分が終了。そのままPK戦に突入し、8人目で決着がつき、アーセナルが勝ち抜きを果たした。

これに伴い、すでに組み合わせ抽選が行われていたなか、準決勝の対戦カードが決定。アーセナルとチェルシー、マンチェスター・シティとニューカッスルがそれぞれ対戦することになった。

なお、準決勝からはホーム＆アウェイで開催されることになっており、対戦スケジュールは以下の通りとなっている。

▼カラバオ・カップ準決勝ファーストレグ

2026年1月13日 ニューカッスル vs マンチェスター・シティ

2026年1月14日 チェルシー vs アーセナル

▼カラバオ・カップ準決勝セカンドレグ

2026年2月3日 アーセナル vs チェルシー

2026年2月4日 マンチェスター・シティ vs ニューカッスル

▼カラバオ・カップ決勝

2026年3月22日

【ハイライト動画】アーセナルvsクリスタル・パレス