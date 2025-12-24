山下達郎、B’z、back number、桑田佳祐、ドリカム、辛島美登里、BoA…「クリスマスバラードソング」TOP10

ももいろクローバーZのメンバーがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ももいろクローバーZのハッピー・クローバー！TOP10」（毎週日曜 16：00～16：55）。ももクロと全国のリスナーが一緒に作る、選曲テーマ別「オリジナルTOP10チャート」音楽番組です。

12月21日（日）の放送では、「聖夜を彩る！ クリスマスバラードソングTOP10」をテーマにしたランキングを発表しました。

＜今週のTOP10＞

「聖夜を彩る！ クリスマスバラードソングTOP10」

・1位：山下達郎「クリスマス・イブ」

・2位：back number「クリスマスソング」

・3位：桑田佳祐「白い恋人達」

・4位：ももいろクローバーZ「白い風 -ZZ ver.-」

・5位：DREAMS COME TRUE「雪のクリスマス」

・6位：B’z「いつかのメリークリスマス」

・7位：浜田雅功と槇原敬之「チキンライス」

・8位：SEKAI NO OWARI「silent」

・9位：辛島美登里「サイレント・イヴ」

・10位：BoA「メリクリ」

＜チャート総評＞

イントロマエストロ・藤田太郎さん

今回の「聖夜を彩る！ クリスマスバラードソングTOP10」は、21世紀にリリースされた曲が6曲ランクインするなか、1983年リリースのアルバム『MELODIES』に収録されたあとにシングル・カットされ、2016年には30年連続でシングルチャートTOP100に入りギネス世界記録に認定された、山下達郎さんの「クリスマス・イブ」が堂々の1位という結果となりました。

ももいろクローバーZの「白い風 -ZZ ver.-」や、浜田雅功と槇原敬之さんの「チキンライス」など、今より熱い気持ちで前に進むことや、家族との思い出を歌った曲もTOP10入りするなか、ランクインした多くの曲に共通しているのは、片思いや失恋と知ったときの恋愛の複雑な思いや孤独感をリアルに描いている点です。

クリスマスを「賑やかなお祭り」としてではなく、聴く人の心に静かに寄り添い、年に一度の特別な瞬間への期待と切なさを表現した曲が揃っていましたね。冬の寒さと、温かい心の感情との対比が美しい、ロマンティックなTOP10となりました。

次回12月28日（日）の放送テーマは、「今年も終わるョ！ グッバイ・バイバイソングTOP10」です。

＜番組概要＞

番組名：ももいろクローバーZのハッピー・クローバー！TOP10

放送日時：毎週日曜 16:00～16:55

パーソナリティ：ももいろクローバーZ、清野茂樹

番組Webサイト：http://www.tfm.co.jp/clover/