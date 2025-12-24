老舗和菓子店の又一庵は12月28日、「お年賀セット」を発売する。

同商品は、2026年の干支である馬(うま)の焼印を施した限定きんつばとバターどらやきを、お正月限定パッケージで詰め合わせている。

価格は、小が1,728円、大が2,540円。

また、12月26日からは、季節の和洋菓子「りんごとお芋のパイ」も販売する。パイの中にシャキッとした食感のリンゴとお芋を合わせて焼き上げた商品となっている。価格は1,342円(6個入)。