やまやコミュニケーションズは12月24日、初のおむすび専門店「おむすびやまや マイング店」を、博多駅構内の博多エキナカ マイング エキナカキッチン(食品ゾーン)にオープンする。

同店では、鮭や梅など定番の具材に加え、九州ならではの名物具材など、やまやの明太子と相性抜群のおむすびを用意。自社米を店内で炊き上げ、パリッとした食感が楽しめるよう有明産海苔は別添えスタイルで提供する。具材は、やまやの明太子はもちろん、おかか、南高梅といった定番の具材、博多和牛やチキン南蛮など九州名物とのコラボ商品を豊富にそろえる。

目玉商品は、工場直送のできたて明太子を1本丸ごとのせた「できたてめんたいまるごと1本おむすび」(600円)、「できたてめんたいまるごと1本おむすび 炙りめんたいバターチーズ」(700円)、「できたてめんたいまるごと1本おむすび めんたいのり弁手巻き」(800円)の3種のスペシャルメニュー。

できたてめんたいまるごと1本おむすび 炙りめんたいバターチーズ(イメージ)

そのほか、汁物として「うまだし豚汁」(300円)も用意。おむすびと豚汁のセットも販売する。

おむすび購入者は、冷蔵ショーケースから明太子や高菜を専用カップに詰めることもでき、やまやの味わいを存分に楽しめる。

店内にはカウンター席を備え、イートインとテイクアウトの両方に対応する。

おむすびやまや マイング店(外観パースイメージ)

オープン記念として2026年1月12日まで、公式アプリの来店スタンプが3倍になるキャンペーンを実施する。