村の駅が運営する「道の駅伊豆のへそ いちごBonBonBERRY 伊豆の国factory」は12月27日～2026年1月4日まで、初開催となる「いちごの年末年始2025→26」を実施する。

いちごの紅色ショートケーキ大福

期間中は、"いちごで福を呼ぶ"をテーマに、看板メニューのソフトクリームに大福をのせた「大福ボンボンベリーソフト」(750円)や、おめでたい紅色のいちごクリームとショートケーキを求肥で包んだ「いちごの紅色ショートケーキ大福」(630円)、鏡餅をイメージした特大サイズの「いちごの鏡餅ショートケーキ大大大福」(2,900円)など、4種の限定メニューを販売する。

大福ボンボンベリーソフト

いちごの鏡餅ショートケーキ大大大福

BonBonBERRY cafeでは、紅白大福や手毬風タルトを盛り合わせた正月限定の「いちご尽くしのお正月スイーツプレート」(1,800円)を提供する。

いちご尽くしのお正月スイーツプレート

店内工房で焼き上げるいちごと練乳の紅白2層仕立ての「いちごのバウムクーヘン」を2箱購入するごとに、限定保冷バッグをプレゼントする。

限定デザインの保冷バッグ

そのほか、おみくじやお買物券を詰め合わせた福袋の販売、5,000円以上の購入者を対象としたノベルティのプレゼントなど、1年間の感謝を込めた多彩なキャンペーンを展開する。