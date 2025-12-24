COLLECTが運営する「道の駅常総」では12月20日〜25日、「道の駅常総ご褒美クリスマス2025」を開催する。

同イベントでは、施設内の各店舗にてクリスマスシーズンを彩る限定メニューを提供する。

「いなほ食堂」では、海鮮をクリスマスケーキに見立てた「クリスマス海鮮ケーキ」として「海鮮ブッシュドノエル寿司」(2,090円)、「サーモンローズのショートケーキ丼」(1,870円)、「雪化粧の海鮮モンブラン丼〜マグロとサーモンとしらす〜」(1,650円)3商品が登場。

半身分の限定フライドチキン「半身サンターチキン」(900円)も用意している。

「TAMAGOYA常総」では、「天てり卵」を使ったクリスマス限定のオムライス「とろけるチーズつくば鶏フライドチキンとまとオムライス」(2,035円)やケーキ「いちごとピスタチオのカリとろブリュレパンケーキ」(1,780円)などが楽しめる。

さらに、「天てり卵」のスポンジケーキとカスタードクリーム、常総市の柳田農園の苺と生クリームを贅沢に使った「TAMAGOYAのクリスマスケーキ」(2,900円〜4,300円)も登場。

「ぼくとメロンとベーカリー。」では、クリスマス仕様のメロンパン「ぼくのホワイトクリスマスメロンパン」(600円)やサンデー「ぼくの星降るクリスマスサンデー」(600円)を提供する。

店内サービスカウンター、中央レジ台付近では、サンタさんに手紙を書くためのメッセージカードと塗り絵を用意している。完成したメッセージや塗り絵をお芋専門店「いもとわ」のレジへ持っていくと、キャンディーがもらえる。