サイクロンジョーは12月19日、連載漫画「キン肉マン」をテーマにしたフィギュアシリーズ「KUFC(キン肉マン アルティメットファイター コレクション)」より、ザ・ニンジャヒストリーとして5種類で展開する「ザ・ニンジャ」をリリースした。

同商品は、悪魔六騎士から"千の術を持つ男"、"ジャパニーズマジック"、"ザ・ニンジャ"の名シーンをテーマとしている。

ラインナップは、「KUFC 41 ザ・ニンジャ 原作 新章」、「KUFC 41 ザ・ニンジャ 原作 悪魔六騎士」、「KUFC 41 ザ・ニンジャ EX 悪魔六騎士」、「KUFC 41 ザ・ニンジャ 原作 ブロッケン Jr. Ver.」、「KUFC 41 ザ・ニンジャ 原作 超人血盟軍」。

各1万3,990円で、2026年1月30日より順次出荷予定とのこと。

また、完璧超人無量大数軍(ラージナンバーズ)から"完遂"ターボメンを「ザ・ニンジャ、ターボメン受注アソート」に追加し、予約販売を開始している。

ラインナップは「KUFC 42 ターボメン 原作 新章 Ver.」と「KUFC 42 ターボメン EX」で、各1万3,990円。2026年2月26日より順次出荷予定となっている。

