一棟貸ヴィラブランドのSHELTER.(シェルター)はこのほど、2026年の"はじまりの旅"を応援する全施設横断フェアの開催を発表した。

同フェアでは、SHELTER.のInstagramアカウントをフォローし、該当の投稿に"いいね"をした人を対象に、4人以上のグループ利用宿泊に1人分(1万円相当)が無料となるキャンペーンを展開する。

応募期間は、12月17日〜2026年1月5日で、2026年1月5日〜3月31日の宿泊が対象となる。先着20組限定。