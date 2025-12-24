相州村の駅が運営する「大雄山線駅舎カフェ1の1」は12月25日まで、クリスマスフェアを実施している。
同フェアでは、とろけるチーズをかけた「煮込みトマトハンバーグセット」(1,980円)や、いちごアイスとベリーソースを添えた「スノーストロベリー・フレンチトースト」(1,760円)、季節の紅茶「ストロベリーブレンド」などのクリスマスメニューを提供する。
12月25日には、オムバーグ無料券やお菓子プチギフト、缶バッジなどが当たる"空クジなし"の「ガラガラ大抽選会」を開催する。
