「現役選手で唯一」今永昇太、カブス史上最高のFAトップ10入り！？　米紙…

米メディア『ノースサイドベースボール』が「カブス史上最高のフリーエージェント（FA）契約トップ10」と題し、これまでの球団の歴史の中で、最も良かった選手を選出している。そのうちの一人として、32歳の今永昇太投手は9位にランクインした。

今永は今季、25試合に先発し9勝8敗、防御率3.73、奪三振117をマーク。

活躍した時期もあったが、シーズン終盤には被本塁打の多さが目立ち、来季へ向けて不安が残った。

そして、今オフにはカブスと重要な交渉を行なっている。

まず、最初にカブスが3年総額5700万ドル（約88億4000万円）の球団オプションを破棄。

次に今永が、2026シーズンに適用できる1500万ドル（約22億5000万円）の選手オプションを行使しなかった。

そのため今永は一度FAになったものの、最終的にカブスから提示された2202万5000ドル（約34億6000万円）のクオリファイング・オファー（QO）を受け入れて残留が決まっている。

そんな中、同メディアは特集の第一弾として、10位から6位までを発表。

今永は9位に選ばれ、寸評では「彼はカブスの現役選手の中で、このリストに名を連ねている唯一の存在だ。

彼が成績以上の価値を持っていることを物語っている」とし、

「2026年には再びローテーションへ戻る予定だ。

今季終盤には不安を感じさせる場面もあったが、カブスでのキャリア全体を振り返れば、期待を大きく上回る内容だったと言える。

MLB通算318イニングで24勝11敗、防御率3.28、奪三振291をマークし、とりわけ2024年の活躍は、このリスト入りを決定づけるものだった。

15勝3敗、防御率2.91、WAR3.0で、オールスターにも選出。

さらにナ・リーグ新人王投票で4位、サイ・ヤング賞投票では5位に入った。

今永はすぐにファンのお気に入りとなり、ジャスティン・スティールとともに、メジャー屈指の先発コンビを形成した。

来季は2024年のようなパフォーマンスを取り戻してくれることを期待したいが、2026年がどのような結果になろうとも、今永の力なくしてカブスが転機を迎えることはなかっただろう」と評価されている。

なお、ランキングは10位ロッド・ベック、9位今永、8位モイセス・アルー 、7位アルフォンソ・ソリアーノ、6位デクスター・ファウラーという並びとなった。

