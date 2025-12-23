大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは来季、球団史上初の3連覇を目指している。そのシーズンに向け、キム・ヘソン内野手はレギュラー定着を果たしたいところだが、現段階では立場を掴めるかは不透明な状況かもしれない、米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

キムは加入1年目の今季、71試合、打率.280、3本塁打、17打点といった数字をマーク。序盤は打撃好調だった一方、後半は故障や不振に苦しみ出番を減らしている。

同メディアは「キムは好調なスタートにもかかわらず、レギュラーに加わることができず、来季は奇妙な立場で迎えることになるだろう。ジアスレチックのファビアン・アルダヤ記者は、キムがチームに残るために何をする必要があるかについてコメントし、スプリングトレーニングでのパフォーマンスが決め手の一つになるだろうと語った」と言及。

続けて、「キムにとって、この春は非常に重要なものになる。メジャーでレギュラーとして定着できることを示すために、スイング改造を継続しなければならない。昨季のメジャーでの表面的な成績は確かに良かったが、出場機会が増えるにつれて、相手チームが突こうとする明確な弱点も見えてきた。彼はストライクゾーン下のボールを追いすぎる一方で、ゾーン内でのコンタクトがそれを補うほど十分ではない。質の高い左腕投手には苦しめられている」というアルダヤ記者の見解を伝えている。

