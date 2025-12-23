大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは今オフ、外野手が補強ポイントの1つだとされている。そこで、トレードによる獲得候補として浮上しているのが、セントルイス・カージナルスのラーズ・ヌートバー外野手だ。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のパトリック・ウォーレン記者が言及した。

ドジャースはトミー・エドマン外野手のシーズン開幕時の健康状態に懸念があり、テオスカー・ヘルナンデス外野手よりも守備力の向上を求める姿勢から、ドジャースはトレードまたはフリーエージェント（FA）市場を通じて外野手の獲得に動く可能性がある。

特にカージナルスは今オフ、主力選手の多くを放出する方針をすでに示しており、ヌートバーも放出となるかもしれない。

ヌートバーは守備面で強力な補強となり、左翼、中堅、右翼の経験を持つため、ドジャースの外野陣と柔軟に組み合わせられる万能選手となる。

大谷翔平選手と前回のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）以来の共闘が期待されるヌートバーについて、ウォーレン氏は「ドジャースは期限までにブレンダン・ドノバン内野手に興味を示していたが、その関心がヌートバーに移ったようだ」と言及した。

