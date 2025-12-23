「1人あたり“わずか2秒”差」の明暗―「箱根駅伝」予選会、元神奈川大エース・鈴木健吾が語る過酷な戦い

こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）とアンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK!」（月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55）。

毎年1月2日（往路）と1月3日（復路）の2日間にわたって開催される「箱根駅伝」の魅力や見どころ、今大会の注目の選手、直前情報を伝える「箱根駅伝LOCKS!」が今年も開講！

12月15日（月）～18日（木）の放送は“往路”、22日（月）～25日（木）の放送は“復路”と題して全8回に分けてお届けします。今年の「箱根駅伝LOCKS!」は、4年連続で箱根駅伝を走った元神奈川大学のエースで、男子マラソン選手の鈴木健吾さんが登場。この記事では22日、23日の放送内容を紹介します。

◆「箱根駅伝」本戦への切符はわずか17秒差！ 激戦の予選会を振り返る

22日放送のテーマは「第102回 箱根駅伝について」。2026年1月2日（金）、3日（土）の2日間にわたっておこなわれる、箱根駅伝こと正式名称「第102回 東京箱根間往復大学駅伝競走」の出場校について解説しました。

箱根駅伝の出場校は、前年の本戦でシード権を獲得した上位10校に加え、予選会を通過した10校、そして関東学生連合チームを合わせた計21チーム。予選会では各校最大12名が出走し、なかでも上位10名の合計タイムで本戦出場の可否が決まります。

今回の予選会には42チームが出場。鈴木さんは、10月中旬におこなわれた予選会の過酷な環境について触れました。

「暑さ対策のため、例年より1時間早い朝8時30分にスタートしました。本戦出場権を決めた10位の立教大学と、惜しくも逃した11位の法政大学との差は、わずか17秒。1人あたりに換算すると、わずか2秒の差です。それほど箱根駅伝は、毎年激しい戦いになっています」

さらに、予選会は「暑さ」との戦い、本戦は「寒さ」との戦いになる点も、箱根駅伝ならではの難しさであると語りました。

◆鈴木健吾が注目！ 駒澤大が誇る“山下りのスペシャリスト”

23日放送では、「今大会注目の選手 パート1」として、鈴木さんが特に注目しているランナーを紹介しました。

鈴木さんが名前を挙げたのは、駒澤大学4年生の伊藤蒼唯（いとう・あおい）選手です。 伊藤選手は、1年生のときに箱根駅伝の6区で区間賞を獲得。11月2日に開催された「第57回 全日本大学駅伝対校選手権大会」でも大会MVPに選出されるなど、いま最も勢いのある選手の1人です。

鈴木さんは、伊藤選手の魅力を次のように分析します。

「彼はとてもクールでかっこいいのですが、走りはとても気迫に満ちあふれています。そこをぜひ注目したいと思っています」

さらに、今大会での活躍についても「今年も6区を走って、区間新記録を狙っていくのではないかなと思っています。伊藤選手、応援しています！」と期待を寄せました。

明日24日（水）の放送でも、引き続き注目の選手を紹介します。

----------------------------------------------------

▶▶「箱根駅伝LOCKS!」を「TOKYO FM ポッドキャスト」で聴く

----------------------------------------------------

＜番組概要＞

番組名：SCHOOL OF LOCK!

パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）

放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/

番組公式X：@sol_info