賀喜遥香「乃木坂46だけで1万1,972分!?」リスナーから届いた“2025年に乃木坂46楽曲を聴いた時間”にビックリ！

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃～）。12月18日（木）の放送では、生徒（リスナー）から寄せられたメッセージを紹介しました。＜リスナーからのメッセージ＞「僕は普段Spotifyで音楽を聴いていて、最近『Spotifyまとめ2025（ユーザーの1年間の聴取データを振り返られる機能）』が見られるようになったのですが、僕が今年一番聴いたアーティストが乃木坂46で、この1年間で1万1,972分も聴いていたみたいです！ また『Spotifyまとめ』の最後に、遥香先生とにゃん（井上和）先生、中西アルノ先生からのメッセージがありました。アーティストや曲のランキングを見ることができるのは知っていたのですが、推しの遥香先生からメッセージがあったのは知らなかったので とてもうれしかったです。2026年も乃木坂46の曲をたくさん聴きます！」（大分県 21歳）賀喜：乃木坂46の曲だけで1万1,972分!? めっちゃ聴いてくれてる！ だって、1曲3～4分とか、長くても5分なので、何曲聴いてくれたんだろう（笑）？ ちなみに、この分を時間に直すと……199時間32分！ すごっ!! 今年もまだあるから、あと30分聴いてもらったら200時間になるんですよ。そうなると、8日と8時間聴いたことになります！"8"ですって!! このリスナーさんも8に愛されている（笑）。こんなに長い時間聴いてくれて、ありがとうございます！私とにゃんとアルノの3人で、乃木坂46の曲をたくさん聴いてくれた方に届くメッセージを撮らせていただきました。それが歌番組の合間だったんですけど、かわいらしい衣装を着ているから、そのまま撮りたいよねっていうことで「たくさん聴いていただいて、ありがとうございます！」っていうコメントを撮りました！にゃんとアルノは、今年のはじめに「ネーブルオレンジ」という楽曲でダブルセンターを務めて、私も夏の楽曲でセンターを務めさせていただいたっていうことで、多分この3人になったんですけど、喜んでいただけて良かったです！来年もたくさんの方に乃木坂46の曲が届いたらいいなって思いますし、"もっと聴きたい！"って思ってくれるような曲を皆さんにお届けできるように頑張ります！ 今年も1年ありがとうございました！ まだ早いけど（笑）。