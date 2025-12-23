大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは今オフ、来季のワールドシリーズ3連覇に向けて体制を整えている。その一環として、主軸を担ってきたテオスカー・ヘルナンデス外野手をトレードで放出する可能性が取り沙汰されている。米メディア『ドジャース・ネイション』のパトリック・ウォーレン記者が言及した。

ヘルナンデスは大谷翔平選手らと強力な打線を形成する一方、外野守備では平均以下と評価されており、特に右翼での守備には課題が指摘されてきた。もし残留する場合でも、来季は右翼手から左翼手へ配置転換される可能性があるという。

この動きの最大の鍵を握るのは、フリーエージェント（FA）市場に残るカイル・タッカー外野手とコディ・ベリンジャー外野手という2人の大物選手だ。

ドジャースは水面下でヘルナンデスに関するオファーを聞いているものの、これらのFAが契約先を決めるまでは、本格的なトレード交渉に踏み切れないと見られている。

注目の集まるヘルナンデスの動向についてウォーレン氏は「彼はポストシーズンで常に決定的な打撃を見せる選手だが、トレードの噂に繰り返し名前が挙がっているため、スプリングトレーニング開始時にはドジャースのロースターにいない可能性がある」と言及した。

