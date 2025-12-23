なぜドジャースのファームは枯れないのか――トッププロスペクトを生み続け…

メジャーリーグ 最新情報

MLBにおいてプロスペクトは重要な要素だ。単純に未来の戦力となることに加え、トレードすることで現有戦力のアップにもなる。ロサンゼルス・ドジャースは質・量の両面でMLBでも有数のファームシステムを誇る。ここではトッププロスペクトから面白いプロスペクト、さらにドジャースがそこまでできる秘訣に触れていく。（文：Eli）

ドジャースが誇るトッププロスペクト

ホセ・デパウラ(OF FV55 球団1位/全体17位)

ドジャースシステムの中で最も高い評価を得ているのがホセ・デパウラだ。デパウラは2015年に国際FAで加入。今季20歳の外野手で、順調に成長すれば少なくとも平均以上の打者にはなれるとされている。

最も評価されているのがパワーで、将来的には40HRも行けるのではないかと言われている。またボール球を追いかけず、変化球をしっかりと見る力も持ち合わせている。

マイナス点としては潜在的なパワーを試合で出せていないことが指摘されており、今季はマイナーA+レベルで98試合426打席に立ったが、長打率はリーグ12位/56人でトッププロスペクトとしてはもう少し欲しいところだ。

また外角高めのフォーシームに弱く、今後対戦する投手のレベルが上がった際にどのように対応していくかは大きな課題となる。

加えて守備は20歳と若いにもかかわらず両翼向けとされており、今後成長するにしたがって運動能力が上がることは無い。打撃でしっかりとインパクトを残す必要がありそうだ。

ザイア・ホープ(OF FV50 球団2位/全体45位)

デパウラと並び高い評価を受けている外野手がザイア・ホープだ。ホープはマイケル・ブッシュトレードでドジャースに加入した。

ドラフト全体326位と指名順位が低いことからもわかるように、当初は高い評価を受けていなかった。しかしルーキーリーグ、マイナー1A、A+を10代ながら打撃で圧倒すると評価が急上昇し、現在の立ち位置となった。

米分析ツール『Statcast』設置の2025スプリングトレーニングでは小さいサンプルながらバットスピード77マイルを記録した。

ホープも評価ポイントはパワーで、マイナーA+では長打率リーグ9位/56人。まだ20歳の段階で打球初速はメジャーでも上位クラスに入っているとされている。

バット制御が上手く、速球系に上手く対応できる。選球眼も良くリーグ7位のBB%14.9を記録した。課題は空振りで、SwStr%13.2は下位レベルでの数値としては高い水準だ。

外角高めの速球や低めの変化球を苦手にしているようで、これらが積み重なりリーグワースト12位のK%26.5を記録した。

また、デパウラ同様守備は上手いとは言えず、将来的には両翼外野手相当とされている。一方で送球力はあり、良いライトになりそうだ。

興味深いプロスペクト

レイナルド・イーン(RP FV35+ 球団45位)

イーンは現在21歳のリリーフピッチャーで、マイナーA+に在籍している。評価順位も低く本来は全く光の当たらない位置だ。今季も40試合で防御率6.69、FIP5.64と大きく苦しんだ。

しかしながら、イーンが一定の注目を受けているのはその球速だ。安定的に98-100マイル（約158キロ～161キロ）を出し、102マイル（約164キロ）も頻繁に叩く。さらに2024年には105マイル（約169キロ）を計測した。

この速球を武器にルーキーリーグから1Aにかけては対戦打者の40%以上を三振に切っていった。唯一、そして最大の問題は制球力で、平均的に1イニングで1人以上は歩かせてしまう。

また、ど真ん中にボールを放ってしまい長打を浴びることが多い。変化球としてスライダーを持っているが、制御できていない。

ケンドール・ジョージ (CF FV40 球団20位)

選手の全体評価としては高くないが、興味深い人材がケンドール・ジョージだ。2023年ドラフトドジャース最上位で加入したジョージは現在20歳の外野手で現在A+レベルに所属している。

特筆すべきが何と言ってもそのスピードだ。プロ2年目となった今季は111試合に出場しなんと100盗塁を記録した。米分析サイト『Fangraphs』はジョージのスピードを20-80グレードで70と評価しており、これだけでも第4外野手としてメジャーに到達できそうだ。

打撃面では打率.295、三振数を上回る四球、SwStr%6.9とヒットツール、選球眼をある程度持っていることは示している。

課題はパワーで、111試合で3ホームランのみ。加えてスピードを持っていながら二塁打9はボールを遠くへ飛ばせていないことを示す。

守備ではセンターが評価は将来としては平均以上とされているが、スピードを源泉にしているところが大きい。まだ20歳で比較的若いため、今後マイナーの階層を上げて洗練されていくことに期待したい。

メジャー屈指のファームシステム

球団順位｜全体順位｜調達先｜交換対価

Josue De Paula ｜1｜17｜InFA

Zyhir Hope ｜2｜45｜Trade｜Michael Busch

Alex Freeland ｜3｜54｜Draft

Eduardo Quintero｜4｜72｜InFA

Jackson Ferris ｜5｜80｜Trade｜Michael Busch

River Ryan ｜6｜88｜Trade｜Matt Beaty

・

・

・

MLB球団がプロスペクトを得る方法は主に3つある。ドラフト、国際FA、トレードだ。前者2つにおいてドジャースは強烈なマイナスを受けている。

年俸総額は贅沢税基準額を多く超え、FA戦線でも毎年のように大補強を行うためドラフト指名順位は最初から低く、QO付きFAを獲ればさらに指名順位は下がる。国際FAにおいても契約金総額を大きく制限されているため、もとから有望な選手は獲得しづらい。

そんな中でドジャースが力を入れているのがトレード経由でのプロスペクト獲得だ。近年は毎年1人くらい放出できるだけの余剰が生まれるドジャースだが、それを活かしてプロスペクトの補充を繰り返している。

中でも、最も成功したのがマイケル・ブッシュトレードだ。ドラフト、ファームシステムを経てメジャーに到達したブッシュだったがポジションとしていた1B/3Bはフレディー・フリーマン、マックス・マンシーらスター選手にブロックされ使う余地はなかった。

そこでドジャースはブッシュをシカゴ・カブスに放出し現在球団2位/全体45位のホープ、同5位/80位のフェリスを獲得した。この2人はメジャーに到達していないため最終的なトレードの判断はできないが、使う予定の無い余剰戦力で大きな対価を得た良い例だ。

この結果が現在の豊富なファームシステムだ。『Fangraphs』の2025シーズン中間報告では、ファーム全体の価値としてはメジャー3位、プロスペクト1人当たりの価値ではメジャー8位となった。

通常のチームは勝つ時期は起用や選手獲得のための消費でファームが削られ、負ける時期はドラフト順位が上がりファーム層が厚くなる。ドジャースのように勝利とファーム充実を両立しているのは異例のことだ。それだけフロントの動きが上手いということだろう。

【著者プロフィール】

Eli

主にXでドジャース、MLBに関する情報を発信。

X:@byeli_dodgers59

note: https://note.com/lim33

