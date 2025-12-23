BE:FIRST、Official髭男dism、DOMOTO、HANA、Number_i…「COUNTDOWN JAPAN 音楽チャート」今週のTOP10（12月20日（土）付）

グランジ・遠山大輔と潮紗理菜がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN」（毎週土曜13:00～13:53）。12月20日（土）の放送では、JFN各局のオンエア回数、CDセールス、Apple MusicのWeekly チャートポイント、リスナーからのリクエストを集計した“全国NO.1 FMヒットチャート”TOP10（12月20日（土）付）を発表しました。先週5位から5ランクダウン↓ 12月3日（水）にリリースされたサードアルバム『’s travelers（ストラベラーズ）』のリード曲。アルバムのセールスが引き続き好調で2週連続でランクイン。ランキング圏外から再登場！ 12月15日（月）にリリースされたセカンドアルバム『MAGenter』のリード曲。ちなみに、同アルバムは、店頭に並ぶ初めてのCD作品とのことです。初登場！ 2020年に千葉で結成し、2023年に現体制で活動する6人組バンド・BESPERが、12月3日（水）に配信リリースした楽曲。全国のラジオ局でパワープレイを獲得し、ラジオオンエアが好調でランクイン。先週4位から3ランクダウン↓ 12月19日（金）に公開された映画「新解釈・幕末伝」主題歌が4週連続でランクイン。24日（水）には、福山さんが主演を務める「映画 ラストマン -FIRST LOVE-」が公開されます。先週1位から5ランクダウン↓ 12月1日（月）に配信限定でリリースされたセカンドアルバム『No.Ⅱ』のデラックス盤『No.Ⅱ (Deluxe)』に追加収録された新曲。Number_iは現在、全国ツアー「Number_i LIVE TOUR 2025 No.Ⅱ」を開催中。12月24日（水）、25日（木）には、埼玉県・さいたまスーパーアリーナでおこなわれます。初登場！ YouTubeで公開されているミュージックビデオは、既に1,100万回再生を突破。さらに、ファーストアルバム『HANA』が、2026年2月23日（月・祝）に配信で、25日（水）にCDでリリースされることが発表されています。先週2位から2ランクダウン↓ 新録・新アレンジバージョンで12月3日（水）に配信リリースされた楽曲が2週連続でランクイン。YouTube Music Chartsのウィークリーミュージックビデオランキング（12月5日～12月11日付）では、同曲のTHE FIRST TAKEが2位を獲得しました。初登場！ 12月17日（水）にリリースされた9枚目のミニ・アルバム『カレーライス』に収録されている同曲は、radiko 15周年記念ブランドムービーのタイアップ楽曲です。先週の3位から1ランクアップ↑ 12月1日にサプライズリリースされた、約7年ぶりとなるノンタイアップシングル。Official髭男dismは現在、全国ツアー「OFFICIAL HIGE DANDISM one-man tour FOUR-RE:ISM」を開催中。本日23日（火）は、Zepp DiverCity (TOKYO)でおこなわれます。そして、今週の第1位は……？初登場！ 12月8日（月）に配信リリースされた同曲は、BE:FIRSTがCM出演するファミリーマートのクリスマスタイアップソングです。――番組ではほかにも、ゲストパートにシンガー・ソングライターの高橋優さんが登場。12月10日（水）にリリースされたメジャーデビュー15周年記念ベストアルバム『自由悟然（じゅうごねん）』の話などを伺いました。＜番組概要＞番組名：ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN放送エリア：TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット放送日時：毎週土曜 13:00～13:53パーソナリティ：遠山大輔（グランジ）、潮紗理菜番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/countdownjapan/番組公式X： @JA_CDJ