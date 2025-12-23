東京ヤクルトスワローズからポスティングシステムを利用し、メジャー移籍を目指していた村上宗隆の新天地が、ア・リーグ中地区に所属するシカゴ・ホワイトソックスに決まった。これにより、米データサイト『ファングラフス』では村上の予測成績が修正され、新たな数値が算出された。（文・八木遊）

3年連続で100敗以上…超が付く”弱小球団”

現地時間22日に入団会見が行われ、契約内容は2年総額3400万ドル（約53億円）と判明。当初は200億～300億円規模の大型契約が予想されていたが、想定をはるかに下回る金額で決着した。

新天地のホワイトソックスは目下3年連続で100敗以上しており、2024年には1901年以降でワーストとなる121敗を喫した超が付く“弱小球団”。将来有望な若手も少なくないが、目下の選手層の薄さも相まって、村上はレギュラー、しかも打線の中軸として起用されることは確実だろう。

特に今季のホワイトソックスは一塁手と指名打者が弱く、三塁の守備に不安がある村上とすれば、より打撃に集中できる環境下でプレーできることになるはずだ。

村上のホワイトソックス加入を受けて、米データサイト『ファングラフス』では、予測システムの「Steamer（スチーマー）」による来季の予測成績を変更。出場機会増を見込んだ新たな数値が算出されたようだ。

予測成績が大幅に上方修正？

筆者がSteamerにて村上の予測成績を確認したのは、日本時間の今月19日だった。その時とホワイトソックスへの移籍が決まった後のそれを比べると、大幅に上方修正されていることが分かる。

【村上宗隆の予測成績（Steamer）】

122試合 打率.227、24本塁打、64打点 WAR1.7（12/19時点）

138試合 打率.231、30本塁打、75打点 WAR2.0（12/23時点＝ホワイトソックス加入報道後）

村上の動向が停滞し、ファンがヤキモキしていた1週間ほど前は24本塁打と予測されていた村上の本塁打数。それが、出場機会の確保が間違いないチームに加入したことで、出場試合数も増加した。それに伴って、本塁打数は30本に上振れし、必然的に打率や打点も上方修正されている。

岡本和真、今井達也の予測成績は？

今オフに、ポスティングシステムによるメジャー移籍を目指している日本人選手は村上の他に3人いるが、新たな球団の選手層や球場の特性などによってもSteamerの予測成績は大きく変わってくるだろう。

たとえば岡本和真（巨人）と今井達也（西武）の23日時点のSteamer予測は以下の通りだ。

【岡本和真】

107試合 打率.251、18本塁打、53打点 WAR1.6

【今井達也】

26試合 8勝9敗 防御率4.29 WAR1.8

岡本なら同じポジションにライバルとなり得る選手がいるのかどうか、本拠地は打者有利かどうかなどがかなり重要となる。

今井にしても、打線の援護が期待できる球団と契約を結ぶことができれば、10勝も十分達成可能な範囲になってくるだろう。

ちなみに高橋光成（西武）の予測成績は現在、調整中のようで、正確な数値はまだ出ていない。

最大で4人の日本人ルーキーが誕生する来季のメジャーリーグ。WBC後に切磋琢磨する侍戦士たちの姿を早く見たいところだ。

【著者プロフィール】

八木遊（やぎ・ゆう）

1976年生まれ。スポーツライター。米国で大学院を修了後、某スポーツデータ会社に就職。プロ野球、MLB、NFLなどの業務に携わる。現在は、MLBを中心とした野球記事、および競馬記事を執筆中。

