大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今オフ、球界屈指のクローザーであるエドウィン・ディアス投手の獲得に成功した。野手についても大物獲得の噂が複数あるものの、そこまで大きく動く必要はないのではという意見もあるようだ。米メディア『クラッチポインツ』が報じた。

同メディアは「果たしてドジャースのような球団が、カイル・タッカー外野手やコディ・ベリンジャー外野手といった、そのポジションを代表するスター選手を本当に獲得する必要があるのだろうか。数億ドル規模の契約を結び、対戦相手のファンを暴動寸前まで怒らせかねない存在を加えることが、果たして最善なのか。すでにMLB史上最高額の平均年俸でディアスを獲得したにもかかわらず、さらにサラリーキャップ導入論を強めてしまうリスクを冒すべきなのだろうか」と指摘。

続けて、「賢明であるなら、先発クラスの外野手をもう一人加えるような動きを見せつつ、キム・ヘソン内野手のようなワイルドカード的な国際契約にも再び挑戦し、メジャーレベルでの長期的な上積みを狙うだろう」と主張している。

ドジャースはワールドシリーズ（WS）連覇という結果にも表れているように、現チームは既にメジャートップのクオリティに仕上がっている。そのため、既に完成している選手を無理に狙うのでなく、キムのような才能ある若手を加えた方が長期的にはメリットという意見は一理あるかもしれない。

