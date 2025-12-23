アジアサッカー連盟(AFC)は23日、2025－26シーズンのAFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)の決勝戦の会場がサウジアラビアの『キング・アブドゥラー・スポーツ・シティ・スタジアム』に決まったことを発表した。

今シーズンのACLEは、準々決勝以降の全試合をサウジアラビアで集中開催する“セントラル方式”を採用することがすでに決定している。今回の発表では、2026年4月16日から18日にかけて行われる準々決勝4試合が、キング・アブドゥラー・スポーツ・シティ・スタジアムとプリンス・アブドゥッラー・アル・ファイサル・スポーツシティ・スタジアムでそれぞれ2試合で開催、4月20日、21日の準決勝はそれぞれ1試合ずつを開催されることが決定。そして栄えある4月25日の決勝戦は昨シーズンに続き、キング・アブドゥラー・スポーツ・シティ・スタジアムで行われることになった。

現在、ACLEは東地区、西地区に分かれ、リーグステージが進行中。各地区からリーグステージ上位8チームがラウンド16に進み、同地区内でホーム＆アウェイ方式でラウンド16を戦い、勝ち上がった8チームがサウジアラビアでの戦いに移ることになる。

なお、ヴィッセル神戸、FC町田ゼルビア、サンフレッチェ広島の“日本勢”は東地区の上位3位を独占しており、3チーム揃ってのラウンド16進出に近づいている。東地区のラウンド16ファーストレグは2026年3月3日、4日に行われ、セカンドレグは3月10日、11日に開催予定。3月25日に実施される組み合わせ抽選会を経て、サウジアラビアでの最終決戦に臨む。