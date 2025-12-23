ABEMA将棋チャンネルの特別対局として、『のん vs 藤井聡太竜王・名人：年末指し納め対談』が27日(10:00〜)に配信される。番組収録後、のんと藤井聡太竜王・名人が取材に応じた。

のんと藤井聡太竜王・名人が抱くお互いの印象

――お互いの印象を教えてください。

のん:お会いする前は、テレビで拝見したり、ABEMAの将棋チャンネルで対局されているのを拝見していました。対局しているときの真剣な表情だったり、静けさを発している物腰だったり、そういった印象を持っていて。インタビューなどでお話しされているときは、藤井聡太竜王・名人から出てくる言葉、文章の流れがすごく美しいと感じていました。

お会いしてみて、対談させていただくと、より、美しさ、持っている空気感を肌で感じられて。神聖な空気をまとっているというか。世界をちょっと覗かせていただいたような気持ちです。

藤井竜王・名人:(のんさんが演じた)『MISS KING』の国見飛鳥はすごく気迫を感じるキャラクターで、ともすると少し怖いような印象もありますけど(笑)、のんさんと実際にお会いすると、すごく柔らかい雰囲気の方だと感じました。

撮影に向けての役づくりのお話を伺うことができて、すごい努力があるからこそ、そういった素晴らしい演技ができるんだなと改めて実感しました。