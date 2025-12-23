年末年始の楽しみの1つに「福袋」があります。では、「お金持ち体質」の人たちは福袋を買うのでしょうか。それとも買わないのでしょうか。今回は、買うか買わないか、その理由について解説します。

◆お金持ち体質の人は、こだわりのある福袋だけを選ぶ

結論からいうと、お金持ち体質の人も福袋を買うことはあります。ただし、「安いから」という理由だけで選ぶことはありません。

最近は福袋の種類が増えており、男性向け、女性向け、男児向け、女児向けなどさまざまな内容があります。

ブランドショップから発売されるブランド福袋や、中身を自分で選べるタイプの福袋も登場しています。

一昔前は、福袋といえば前年に売れ残った商品を詰め合わせて販売するイメージが強かったですが、今ではオリジナル商品や人気商品を組み合わせた福袋も多くなりました。

お金持ち体質の人が注目するのは、こだわりの福袋です。例えば、中身を選べるタイプや、自分が本当にほしい商品が入っている福袋、ブランドショップ限定の福袋などを狙う傾向があります。

一方、売れ残った商品を詰め合わせて販売するような福袋には、不要なものが入っていることも多いです。1つもほしい商品が手に入らないこともあります。そうなると、無駄遣いになってしまうため、お金持ち体質の人はそうした福袋にはあまり手を出しません。

◆福袋は得か？損か？中身が分かる福袋に注目

「福袋会場」では「今年の運だめし」として福袋を売っている場合もあります。

福袋を買って「得した！」と感じるのは、商品の中身よりも「定価より数千円～数万円安く買えた」などの体験を楽しんでいるケースが多いのではないでしょうか。一方で「損をした」と感じるのは、ほしいものが手に入らなかった場合です。

ここで考えてほしいのは、普段の買い物で何を重視しているかということです。

多くの人は「値段」だけでなく、「性能」や「使い道」、自分が本当にほしいものかどうかを考えてから購入します。

しかし福袋の場合は、基本的に中身が分からないまま買うため、ほしいものが何も入っていないというリスクがあります。お金持ち体質の人は、意味のないことや損をしそうなものにはお金を使いません。

それでも「お金持ち体質」を目指しつつ福袋を楽しみたい場合は、中身が分かる福袋から、自分が本当にほしいものだけを選び、購入価格を上回る価値のある商品が入っている時だけ買ってみてはいかがでしょうか。

文：飯田 道子（ファイナンシャルプランナー）

金融機関勤務を経てFP（CFP、1級FP技能士）を取得。独立系FPとして、各種相談業務やセミナー講師、執筆活動などを行っている。金運アップやポジティブお金など、カラーセラピーと数秘術を取り入れたアドバイスも得意。

