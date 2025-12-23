今日の運勢は？ ★12月24日（水）12星座占いランキング！ 第1位は水瓶座（みずがめ座）！ あなたの順位は何位…!?

2025年12月24日（水）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2025年（令和7年）12月24日（水）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやびさんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は水瓶座（みずがめ座）！ あなたの星座は何位……？モチベーションが上がっているので、やりたいことを思う存分できるようです。さらに余裕があるならば、後回しにしていた物事を片付けるのがおすすめです。心のモヤモヤも取れてさらに運気アップ！集中力が増しているので、勉強などに力を入れてみましょう。なんとなくイメージしていた物事を具体的に進めるためのプランもできそうです。年上の人の話に耳を傾けると良いアドバイスがもらえそう。今日は心を解放して過ごすことができそう。自由な発想をアートなどで表現してみるのも良いでしょう。夜は大切な仲間や恋人と過ごすと◎日ごろの感謝の気持ちを込めてプレゼントをしてみて。対人運が好調な日。自分磨きをすることで、さらに異性を引きつけることができるかも。新たな出会いを探しているならば、旧友を頼ると良いでしょう。理想の相手像を具体的に伝えてみると◎。好きな人とたくさん話せて楽しい一日になりそう。日ごろ考えていることなど自分の意見も伝えてみると良いかも。相手の好きな場所へ一緒に出かけてみるのも◎相手を深く知るきっかけになる予感。節約レシピや、DIYなどを行うとアイデアを活かせそう。さらにネットなどで情報を集めてみるのも良いでしょう。オリジナルのものができたらシェアするのも楽しそうです。暮らしにまつわることを発信してみて。やるべきことを熱心に行えそう。仕事などもはかどり、自由な時間が手に入ることでしょう。買い物に出かけてみるのもアリ。欲しかったものがお得に手に入るかも。楽しい時間になりそうです。今日は、何をしていても自然と目立ってしまうようです。注目されていることを意識すると良いかも。言葉選びにセンスを感じてもらえて、あなたに夢中になる人がいるようです。家族との時間を大切にすると◎遠方に家族がいる場合は連絡してみるのも良いでしょう。懐かしい気持ちになれると、心のトゲトゲが消えていくようです。今日は早めに帰宅してゆっくり過ごしてみて。今日は、忙しい一日になりそう。ですが、一人で頑張りすぎずに周りを頼るようにしましょう。仕事などが終わった後は皆で食事を楽しむと◎色々な話題が飛び交い有意義に過ごせそう。心がソワソワして、なんとなく落ち着かないかも。このような時は、好きな香りでリフレッシュしたり、ラジオや音楽で気分転換をしてみて。たとえネガティブなことを言われたとしてもサラッと受け流すようにすると◎今日は、できることならば外へ出かけずに家でゆっくりしたい気分かも。昼寝をしたり、好きな本をペラペラめくりながらのんびりするなど。仕事がある場合は、早めに終わるよう努めましょう。どんなときでも「楽しむ」気持ちを忘れないようにしましょう。そうやって自分を盛り上げていく習慣をつけていけば、ちょっと大変なことが起きた場合でも冷静に対応することができそうです。■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。