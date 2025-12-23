阪神タイガースは23日、イーストン・ルーカス投手と来季の選手契約を締結したことを発表した。背番号は「42」に決まった。

ルーカスは、2019年のMLBドラフト14巡目（全体411位）でマイアミ・マーリンズから指名され入団。191センチ、94キロの長身左腕だ。

マイナーでは通算165試合（先発26試合）に登板し、13勝9敗4セーブ、防御率3.71という成績を残している。通算315イニングを投げて354個の三振を奪っており、高い奪三振能力を誇る。

その後、2023年に藤浪晋太郎とのトレードで加入したオークランド・アスレチックスでメジャーデビュー。さらにデトロイト・タイガースを経て、2024年8月にトロント・ブルージェイズに入団した。

今季4月2日（日本時間3日）のワシントン・ナショナルズ戦でメジャー初先発を果たすと、5回無失点の好投で勝利投手に輝く。4月8日（同9日）のボストン・レッドソックス戦でも5回1/3を投げ、8奪三振無失点で白星をマークした。

メジャーでの今季成績は6試合登板（先発5試合）で3勝3敗、防御率6.66。メジャー通算成績は20試合（先発5試合）で4勝3敗、防御率8.02となっている。

入団にあたっての選手コメントは以下の通り

「2026年シーズンに阪神タイガースに加入することができ、心から感謝するとともに、とても興奮しています。タイガースは非常に歴史と伝統のある球団であり、その一員としてプレーする機会をいただけたことを大変光栄に思っています。チームの勝利に少しでも貢献し、日本一を成し遂げる為に全力を尽くします」

