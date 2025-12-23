大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは2020年2月、ボストン・レッドソックス所属のムーキー・ベッツ外野手を3対1の大型トレードで獲得した。ドジャースにとっては大きな補強だったが、本人には当時葛藤もあったようだ。米メディア『ニューズウィーク』が報じた。

ベッツは加入から数年は右翼、2024年から遊撃レギュラーを主に務め、シルバースラッガー賞を3回（2020,2022-2023）、ゴールドグラブ賞を2回（2020,2022）獲得するなど活躍。チームもこの間にワールドシリーズを3回（2020,2024-2025）制覇している。

同メディアは「レッドソックスが行ったあのトレードは、ドジャース王朝の幕開けとなった決断として永遠に語り継がれるだろう。ベッツは人気配信者のアディン・ロス氏のライブ配信でトレードについて言及した」としつつ、「出て行きたくはなかったけど、ビジネスの世界だということは理解していた。結果的には、全てうまくいった」という本人のコメントを紹介。

続けて、「ベッツはトレード後まもなく、ドジャースと12年総額3億6500万ドルの大型契約を結んだ。ベッツを真のスーパースターとして評価し、その対価を支払う決断を下したのだ。チームはこの投資から非常に大きなリターンを得ている。彼の周囲にさらに多くのスターを揃え、メジャーで倒すべき存在となる球団へと成長した。しかし、もし彼が望んだ条件をレッドソックスが受け入れていたら、歴史は大きく違っていたはずだ」と記している。

