MLBは22日（日本時間23日）、公式Xにおいて、シカゴ・ホワイトソックスと契約を結んだ村上宗隆内野手の入団会見についてポスト。早速ファンの心を掴んだ会見内容を紹介した。



背番号「5」のピンストライプに身を包んだ村上は第一声、"White Sox Nation, you guys are in my heart."（ホワイトソックスファンのみなさん、君たちは僕の心の中にいる。）と、左胸をたたきながらファンへのメッセージを述べた。



そして用意した“白い靴下”を掲げると、会見場が笑いと拍手で包まれた。村上の心意気に、地元メディアが歓迎の意を表した様子を、MLBが公式SNSでポストした。



“Munetaka Murakami is already showing love to the South Side fans ... and he brought proof!”（村上宗隆は早くもサウスサイド（地区）ファンへの愛情を示し、しかも、それを裏づける証拠まで持ってきた。）と、絵文字付きで投稿し、ユーモアな会見を紹介した。



同投稿のコメント欄には、ホワイトソックスの球団公式xが「We love to see it!（最高だね！）」と反応。村上の新たな門出を祝った。



NPB史上最年少で三冠王に輝いたバットマンが、晴れやかにホワイトソックスの一員となった。











