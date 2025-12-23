MLBは22日（日本時間23日）、公式Xで「2025年の最高のバットフリップ」を発表。1位には、ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平が選出された。







その試合が行われたのは5月9日（日本時間10日）、チェイス・フィールドでのアリゾナ・ダイヤモンドバックス戦だ。



試合はドジャースが序盤に効果的に得点を重ねたが、中盤以降ダイヤモンドバックスが逆転に成功。ドジャースは8－11と3点ビハインドで9回表の攻撃を迎えた。



ドジャースは無死からの連続タイムリーで3点を返し、11－11と同点に追いつく。なおも1死一、二塁で、左打席に大谷翔平が向かった。



ダイヤモンドバックスはここでライアン・トンプソンにスイッチ。カウント1－2からの4球目、決め球のスプリットが甘く入ったところを見逃さなかった。



切り裂くようなスイングがボールを捉えた瞬間、大谷は本塁打を確信。弾道を一瞬確認すると、両手で持ったバットを下から大きく前に放った。打球は弾丸ライナーとなり、あっと言う間に右翼席に突き刺さっていった。



感動と興奮を呼び起こす大谷の3点本塁打で、ドジャースは14－11と一気に試合をひっくり返した。



大谷は「2025年の最高のバットフリップ」1位の本塁打を放ったあと、6月には投手として二刀流に復帰。その後も獅子奮迅の活躍を見せ、2年連続ワールドチャンピオンとなるチームの牽引役となっていった。











【動画】大谷の“今季最高のバットフリップ”本塁打がこれだ！

MLBの公式Xより









The top bat flips of 2025



No. 1: Shohei Ohtani caps off a 6-run 9th-inning and gives us the BEST bat flip of 2025!

— MLB (@MLB)【関連記事】【了】