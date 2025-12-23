柏レイソルは23日、『2026 Jリーグプレシーズンマッチ 第30回ちばぎんカップ』を開催することを発表した。日時は来年1月31日（土）で、『三協フロンテア柏スタジアム』で行われる。

今回の発表によると、2026年1月31日（土）に、シーズン開幕前の恒例となっている、柏レイソルとジェフユナイテッド千葉による『ちばぎんカップ』を開催することが決定したとのことだ。試合会場は『三協フロンテア柏スタジアム』で、14時キックオフの予定。30回目の今回は、後者が17年ぶりにJ1復帰を成し遂げたことで、新シーズンに向けた“前哨戦”となる。

大会詳細は以下の通り。

2026 Jリーグプレシーズンマッチ 第30回ちばぎんカップ

▼対戦：柏レイソル vs ジェフユナイテッド千葉

▼日時：2026年1月31日（土）14:00キックオフ（10:30開門予定）

▼会場：三協フロンテア柏スタジアム

▼テレビ放送：千葉テレビ放送

▼試合方式：

1）試合は、90分間（前後半各45分）の試合とする。

2）ハーフタイムは、原則として15分間とする。後半のキックオフ時刻は、前半終了時刻の15分後とする。

3）90分間で勝敗が決しない場合はペナルティーシュートアウト（PK戦）により勝利チームを決定する。