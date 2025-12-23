ソフトバンクは23日、2026年シーズン公式戦のホームゲームにおけるイベント開催日を発表した。

3月27日から29日にかけて行われる日本ハムとの開幕シリーズでは、3日間異なる限定グッズを入場者に配布するほか、初戦は「開幕セレモニー」、第2戦は「チャンピオンリング贈呈式」を開催予定だ。

また、夏の人気イベント「鷹祭 SUMMER BOOST」を、東京・福岡の合計9試合に拡大して開催。東京での開催は初となる。各イベント内容の詳細については、ホークス公式サイトで順次発表となる。

▼ 2026年大型イベント開催日

【ファイト！九州デー】

4月16日（木）vs楽天［北九州］

4月19日（日）vsオリックス［みずほPayPayドーム福岡］

4月25日（土）vsロッテ［熊本］

4月26日（日）vsロッテ［鹿児島］

8月11日（火）vsロッテ［みずほPayPayドーム福岡］

【ピンクフルデー】

5月8日（金）vsロッテ［みずほPayPayドーム福岡］

5月9日（土）vsロッテ［みずほPayPayドーム福岡］

5月10日（日）vsロッテ［みずほPayPayドーム福岡］

【鷹祭SUMMER BOOST】

6月30日（火）vs西武［東京ドーム］

7月1日（水）vs西武［みずほPayPayドーム福岡］

7月2日（木）vs西武［みずほPayPayドーム福岡］

7月3日（金）vsロッテ［みずほPayPayドーム福岡］

7月4日（土）vsロッテ［みずほPayPayドーム福岡］

7月5日（日）vsロッテ［みずほPayPayドーム福岡］

7月10日（金）vs楽天［みずほPayPayドーム福岡］

7月11日（土）vs楽天［みずほPayPayドーム福岡］

7月12日（日）vs楽天［みずほPayPayドーム福岡］

▼その他イベント開催日

【ゴールデンウィークイベント】

5月1日（金）vs楽天［みずほPayPayドーム福岡］

5月2日（土）vs楽天［みずほPayPayドーム福岡］

5月3日（日）vs楽天［みずほPayPayドーム福岡］

【ルーフオープンデー】

5月12日（火）vs西武［みずほPayPayドーム福岡］

5月13日（水）vs西武［みずほPayPayドーム福岡］

【夏休みイベント】

8月11日（火）vsロッテ［みずほPayPayドーム福岡］

8月12日（水）vsロッテ［みずほPayPayドーム福岡］

8月13日（木）vsロッテ［みずほPayPayドーム福岡］

8月14日（金）vs楽天［みずほPayPayドーム福岡］

8月15日（土）vs楽天［みずほPayPayドーム福岡］

8月16日（日）vs楽天［みずほPayPayドーム福岡］