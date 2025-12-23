東京都の東南端に位置する江東区(こうとうく)は、隅田川と荒川に囲まれ、東京湾に向かって発展してきたまち。江戸の雰囲気を楽しめたり、歴史や自然を体験できたりと、1つの区で異なる文化や魅力を満喫することができます。

今回は、豊洲市場に隣接している強みを活かした、“食”を堪能できる観光スポット「豊洲 千客万来」とふるさと納税返礼品を紹介していきます。

豊洲ならではの活気と賑わいを! 「豊洲 千客万来」について

豊洲 千客万来

・東京都江東区豊洲6丁目5番1号

・アクセス：【公共交通機関】ゆりかもめ「市場前駅」から徒歩4分／東京BRT「豊洲市場前」から徒歩3分、「ミチノテラス豊洲(豊洲市場前)」から徒歩7分／都営バス「市場前駅前」から徒歩5分、「新豊洲駅前」から徒歩9分

※公共交通機関の最新の運行情報・運休情報につきましては、各社のホームページ等をご確認ください。

「豊洲 千客万来」は、築地特有の貴重な財産である賑わいを継承・発展させると共に、豊洲市場本体施設と連携し豊洲ならではの活気や賑わいを生み出すことで、豊洲市場の魅力を高めつつ、 地域のまちづくりや活性化に貢献。豊洲市場に隣接しているという強みを活かし、新鮮な食材を販売、提供しています。

鮮度が高くおいしい“食”を堪能できる飲食店がズラリ! そのほか、お土産や旬の食材などを購入できる活気あふれる江戸前市場があります。お祭り広場では、さまざまなイベントも開催しています。

また、豊洲の景観を一望できる展望足湯庭園や屋形船遊覧クルーズなどもあり、都心で非日常を実現できるのが特徴です。

隣接の「東京豊洲 万葉倶楽部」では、海を望む温泉や岩盤浴などがあり、癒やしの時間を過ごすことができます。

自治体からのメッセージ

現在も発展し続けるまちで、江戸情緒や近未来的な雰囲気を感じることができる江東区の湾岸エリアには、豊洲千客万来をはじめ、こどもから大人まで楽しめる施設が目白押しです。いつ訪れても飽きることがなく、さまざまな過ごし方ができる観光エリアです。

江東区のふるさと納税返礼品について

「豊洲 千客万来」の3階にある「海鮮バイキング いろは」で使えるプラン利用券、「東京豊洲 万葉倶楽部」の日帰り入館券を紹介します。

特選本マグロの大トロ3切れ付き! 海鮮バイキング いろはプランご利用券

・提供事業者：株式会社エイチ・アイ・エス

・内容量：海鮮バイキングご利用券(大人)

・寄附金額：3万1,000円(週末)

団体客も迎えられる130席の広々とした和の空間で、海鮮バイキングを堪能できる「海鮮バイキング いろは」のプラン利用券です。豊洲市場から国産生まぐろを一本仕入れ、解体パフォーマンスを開催しているほか、厳選された鮮魚を含め約50種のバイキングメニューを味わえます。

東京豊洲 万葉倶楽部 日帰り入館券1枚

・提供事業者：万葉倶楽部株式会社

・内容量：日帰り入館券 1枚

・寄附金額：1万4,000円

古来より名湯として知られる「箱根温泉」と「湯河原温泉」の源泉からタンクローリーで運んだフレッシュな温泉を楽しめる「東京豊洲 万葉倶楽部」の日帰り入館券です。豊富なアメニティーもセットになっているので、手ぶらで気軽に利用できるのも魅力。

今回は東京都江東区の観光スポット「豊洲 千客万来」と、返礼品を紹介しました。豊洲市場に隣接しており、新鮮でおいしい海鮮などの食を楽しむことができる商業施設です。多彩な飲食店のほか、寿司や海鮮丼を気軽に味わえるフードコートにはキッズエリアもあり、子ども連れの家族も安心して食事を堪能できるのもうれしいポイント! 気になった人は、ぜひ一度チェックしてみてください。

ライター：マイナビふるさと納税担当者