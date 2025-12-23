「突破口を開けるはず」岡本和真獲得に本気！？　パイレーツGMが切実な思…

岡本和真 最新情報

読売ジャイアンツに所属する29歳の岡本和真内野手は、今オフにポスティングシステムを利用してメジャー挑戦する。まだ期限の1月4日（日本時間5日）まで余裕はあるが、ピッツバーグ・パイレーツが有力な移籍先候補として浮上している。米紙『スポーツ・イラストレイテッド』が報じた。

岡本は日本で6度オールスターに出場した経験があり、2020年、2021年、そして2023年の3度セ・リーグ本塁打王に輝いている。

通算1074試合でOPS.882を記録しており、MLB球団も無視できない存在となっていた。

複数の移籍先候補が挙がる中、最も積極的にアプローチを仕掛けているのがパイレーツだ。

同メディアによると「両者は今オフ、お互いについてあまり騒ぎ立ててはいないものの、複数回にわたりバーチャル会議で顔を合わせた」という。

パイレーツのベン・チェリントンGMは「著名な日本人フリーエージェントにとって、ピッツバーグが第一候補でないことは周知の事実だ。

それでも、いずれ必ず、そのハードルを越えられるタイミングが来ると思っている。

一度それを成し遂げることができれば、パイレーツが以前に韓国でそうだったように、日本でも突破口を開けるはず。

だからこそ、時間をかけて何とかその壁を乗り越えるのが我々の仕事なんだ」と語り、日本人選手の獲得に動いていることを明かしている。

