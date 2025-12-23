今井達也 最新情報

埼玉西武ライオンズからメジャー挑戦する27歳の今井達也投手は、複数のMLB球団から興味を示されている。その中でもニューヨーク・ヤンキースとシカゴ・カブスは移籍先候補の筆頭だが、地理的条件によりカブスは不利かもしれない。米メディア『カビースクリブ』が報じている。

今井は今季、24試合で163回2/3を投げて10勝5敗、防御率1.92、奪三振178、WHIP（被出塁率）0.892という驚異的な数字を記録していた。

そのため注目度が高く、今井は長期契約かつ1億5000万ドル（約234億円）から2億ドル（約312億円）の大型契約を結ぶ可能性がある。

カブスは比較的出し惜しみをするチームとして知られ、球団規模に比べ総年俸は抑えめだ。

ただ、同メディアによると「今井の将来的な評価については、球団関係者の間でも意見が分かれている。

その点は理論上、ホイヤーにとって追い風になり得る。

仮に市場が過熱すれば、カブスが巨額資金を投じる可能性は低いのは周知の事実だ。

一方で、MLBでは2番手、もしくは3番手クラスの先発と見られているのであれば、カブスは自前の投手育成インフラに賭け、さらなる成長を引き出そうとするかもしれない」という。

カブスにとっての問題点はもう一つあり「今井はカブスのような中西部の球団よりも、沿岸部の球団でのプレーを好んでいる可能性がある。

これは、海外からMLBに挑戦する選手では過去にも見られた傾向だ」と伝えている。

