クリスマスシーズンといえば、きらびやかなイルミネーションも楽しみのひとつ。そんななか、油圧ショベル・ローダーなどの小型建設機械を扱う「ヤンマー建機」の本社に飾られているイルミネーションが「かっこよすぎる」と話題になっています。

「今年もやってきた本社のイルミネーション」というテキストとともに投稿された画像は、真っ赤なイルミネーションですが、巻かれているのは樹木やオブジェではなく、ショベルカー!?

ヤンマー建機の油圧ショベル「ViO30」がきれいに電飾されており、さらに座席にはサンタさんが。しっかりとプレゼントも持っているようです。

この独特なイルミネーションには、5000件以上のいいねが寄せられています(12月23日時点)。「かっこいい!」「サイバーパンク感あるわぁ…」「かっこいい! これでうちにきてほしいです!」「子供と男のロマンが詰まってる」と称賛する声や映画『トロン』を思い出す方も。

また「外壁破壊して家屋侵入する気満々だ」「煙突がないだと!? じゃあ 作ればいいじゃん !!的な、サンタさん」と大喜利を始める方も。サンタといえばトナカイ……という常識を壊してくれそうなパワータイプのサンタのイルミネーションは、福岡県筑後市のヤンマー建機本社で展示されているとのことです。