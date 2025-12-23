北海道大空町(おおぞらちょう)は、オホーツクの空の玄関・女満別(めまんべつ)空港を擁し、北海道らしい雄大な景色が広がる四季の自然豊かなまち。農業が盛んで、麦類、じゃがいも、甜菜(グラニュー糖の原料)、豆類、野菜、米など多岐にわたって栽培しています。

今回は、そんな大空町への移住の魅力や、ふるさと納税返礼品について紹介していきます。

大空を眺めながらのんびりと! 大空町の魅力について

山や谷、湖、丘陵があり、知床連山、斜里(しゃり)岳、藻琴(もこと)山、雌阿寒(めあかん)岳・雄阿寒(おあかん)岳が見渡せて、タンチョウやオジロワシが営巣する、大自然に囲まれた大空町。

大都市圏からワンフライト! 女満別空港から市街地までは車で5分。都会が身近にありながら、大きな空と大自然、耕作風景が魅力の大空町は、リモートワークの拠点にしたりセカンドライフを楽しんだりと、二拠点生活がしやすいのも特徴です。

町内には緑豊かな公園が多数あり、徒歩圏内に生活に必要な施設が揃っているので、子育てがしやすいのもポイント! 認定こども園から町営のユニークな高校まで一貫して“のびのび”と暮らせます。おおらかで優しくほどよい距離感でお付き合いのできる町民性も、移住の不安を和らげてくれるのだとか。

ワンストップ移住相談窓口があり、定住をサポートする会、移住者友の会などの町民コミュニティーと一緒に、移住検討者一人一人に寄り添ったサポートを行う移住サポートも充実しています。

また“大空町の魅力を知ってもらいたい”との想いのもと、移住者をはじめ町外の人たちや定住をサポートする会の人たち、町職員などでまちを巡るツアーも定期的に開催。

メルヘンの丘や藻琴山などのフォトスポットをはじめ、オオワシ・オジロワシ・ハクチョウなどの野生動物、女満別ゴルフコースやひがしもこと芝桜公園など、カメラを片手に美しいまちの自然を満喫。「大空町を知ってもらい、ファンになっていただけるようなツアーを開催していきたい」と担当者は語っていました。

支援制度について

大空町には、子育て・医療、就業、住まい、結婚に支援制度があります。

＜子育て・医療＞

【子ども医療費助成】

令和6年4月診療分から、0歳から高校生世代までの入院・通院費を全額助成。

【ごみ袋支給事業】

一般家庭における燃やすごみの有料化に伴い、紙おむつを使用する子育て世帯に、使用済み紙おむつの処理に要するゴミ袋の一部を支給しています。

【保育支援】

認定こども園では、6カ月児から未就学前の児童を受け入れ。

【学校給食無償提供】

小学校・中学校に通う児童・生徒へ栄養豊富でバランスのとれた学校給食を無償で提供。

＜就業＞

【無料職業紹介所(おおぞらワーク)】

町内における働き手不足対策、移住・定住の促進、農林水産業及び商工業等の発展を目的に、人手不足で困っている町内事業者と町内で働きたい方をマッチング支援する取り組みを行っています。

＜住まい＞

【空き家利活用助成金】

大空町空き家等情報登録制度により、「空き家等情報台帳」に登録された物件を「空き家等利用希望登録者」が購入・賃貸をした場合に、助成金を交付します。

【住宅新築助成金】

大空町内に新築住宅を建てた方に、150万円を上限として助成します。子どもが居る世帯は、1人につき10万円を加算します。

【住宅準備助成金】

大空町内に定住を目的として転入し、賃貸住宅に入居した方に対し、家賃2カ月分及び引っ越し費用の実費相当額として20万円を限度に助成します。子育て世帯には助成額を増額し、30万円を限度に助成します。

＜その他＞

【お試し暮らし】

移住・定住をお考えの方を対象に、大空町での生活体験、住まいや仕事を探す間の住宅として利用してもらうことを目的として、「お試し暮らし」を行っています。

移住者の声

・本州からの引っ越し代は高いので、「住宅準備助成金」がありがたい!

・周りの人たちが優しく、どんどん大空町が好きになっていった。

・時間に追われないゆったりとした生活ができる。

・自然に囲まれた中で子育てができる。子育て制度が充実している。

自治体からのメッセージ

オホーツクの空の玄関口「女満別空港」のある大空町、四季折々に魅力ある風景と、美味しい食べ物があります。女満別空港を利用してドアtoドアであっという間に大自然の利便性の良さを体感していただきたいです。避暑移住や二地域居住にぴったりです。

大空町のふるさと納税返礼品について

こだわりの手づくりチーズ、精肉製造を地元で行う新鮮なお肉を100% 使用した手作りのハム・ソーセージ・ベーコンセットを紹介します。どちらも大空町の中で人気の返礼品なのだそう。

チーズオールスターズ

・提供事業者：一般財団法人めまんべつ産業開発公社(ロジ)

・内容量：カマンベールチーズ[170g]、ゴーダチーズ[200g]、チェダーチーズ[200g]、スモークチーズ[100g]、しじ美チーズ醤油漬け[60g]、モッツァレラチーズ[100g]、すりおろしチーズ粉雪[30g]

・寄附金額：2万5,000円

北海道の大自然が育んだ100% の生乳で手作りしたこだわりのチーズが詰まったセットです。コクのある「カマンベールチーズ」、まろやかな風味の「ゴーダチーズ」、酸味と熟成された味わいの「チェダーチーズ」、独自ブレンドのチップでいぶした「スモークチーズ」、しじ美醤油に漬け込んだ「しじ美チーズ醤油漬け」、独特の歯ごたえが特徴の「モッツァレラチーズ」、塩味が強い「すりおろしチーズ粉雪」の7種。

オホーツクポーク贅沢詰合せ5種

・提供事業者：大空フーズ

・内容量：ポークウィンナー[140g]、粗挽きフランク[150g]、行者フランク[150g]、ブロックベーコン[250g]、ペッパーロースハム[300g]

・寄附金額：1万6,000円

国際食肉加工技術博覧会(IFFA)で金賞を受賞した「粗挽きフランク」と「行者フランク」が入った詰め合わせです。手作りゆえの一つ一つ個性がある形とギュッと凝縮された旨みが特徴の逸品を味わえます。贈り物としてもおすすめなのだとか。

今回は北海道大空町への移住の魅力と、返礼品を紹介しました。山や谷、湖、丘陵などの大自然と、大都市圏が身近にある大空町は、二拠点生活はもちろん、ゆったりとした環境と充実の支援制度のもと子育てができるのも大きな魅力です。移住サポートやお試し暮らしなどもあり、新しいまちでの生活の不安を和らげてくれるのもうれしいです。気になった人は、ぜひ一度チェックしてみてくださいね。

ライター：マイナビふるさと納税担当者