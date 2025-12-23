リヴァプールは22日、スウェーデン代表FWアレクサンデル・イサクの負傷について発表した。

現地時間20日に行われたプレミアリーグ第17節トッテナム・ホットスパー戦に後半開始から途中出場したイサクは、56分にフロリアン・ヴィルツからのラストパスを右足で流し込み先制点をマーク。しかし、シュートを打った際、スライディングでブロックを試みたミッキー・ファン・デ・フェンに左足を巻き込まれる形となり、そのまま負傷交代を余儀なくされた。

クラブの発表によると、イサクは腓骨骨折と診断され、現地時間22日には足首の手術を受けたとのこと。今後は練習拠点であるAXAトレーニングセンターでのリハビリに励むこととなるが、現時点で復帰時期は未定となっている。『BBC』や『スカイスポーツ』などの複数のイギリスメディアによると、離脱期間は数カ月間に及ぶ可能性が高いようだ。

現在26歳のイサクは母国のAIKやドルトムント、レアル・ソシエダでプレーした後、2022年夏に加入したニューカッスルでエースストライカーとして得点を量産。公式戦109試合出場62ゴール11アシストという成績を残すと、今夏にはプレミアリーグ史上最高額の1億2500万ポンド（約264億円）でリヴァプールへ活躍の場を移した。新天地ではここまで公式戦16試合に出場し3ゴール1アシストをマークしている。

直近では公式戦6試合無敗を維持し、プレミアリーグで5位に浮上するなど復調の兆しを見せていたリヴァプールだが、過密日程を控える中で“新9番”を失うこととなってしまった。イギリスメディア『テレグラフ』はイサクの長期離脱に伴い、今冬の移籍市場でボーンマスのガーナ代表FWアントワーヌ・セメニョの獲得に乗り出す可能性があると報じている。

【ハイライト動画】トッテナム・ホットスパーvsリヴァプール