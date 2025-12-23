「自分に賭ける決断をした」村上宗隆、なぜ予想外の短期契約！？　米公式…

村上宗隆 最新情報

東京ヤクルトスワローズからポスティング公示された25歳の村上宗隆内野手は21日（日本時間22日）、期限間近にシカゴ・ホワイトソックスと2年契約を結んでいる。しかし、当初予想されていた8年総額1億8000万ドル（約281億円）といった大型契約ではなかった。その理由を米公式サイト『MLB.com』が分析している。

村上は今季、56試合に出場し22本塁打、打率.273、打点47、得点34、OPS.1.043（出塁率.379 + 長打率.663）をマーク。

2022年には141試合で56本塁打を記録しており、以前からMLB球団も注目する逸材だった。

だが、村上がホワイトソックスと交わした契約内容は2年総額3400万ドル（約53億4000万円）であり、これは吉田正尚外野手が3年前に結んだ5年総額9000万ドル（約141億3000万円）を大幅に下回る条件となっている。

その要因について、同メディアは「ほとんどのMLBスカウトが、メジャーでも通用すると考えるほどの突出したパワーを持っている。

ただし、空振りが多く、MLBの投手を相手にすることでその弱点がさらに顕著になるのでは？という懸念もあった。

今回の2年契約は、その不安を払拭できるかどうかを証明するための期間だ。

村上には契約金が低い代わりに、より長い年数のオファーもあったが、最終的に2年契約を選び、自分に賭ける決断をした」と分析している。

そして、ロサンゼルス・ドジャースなど優勝候補として常に期待される球団でないことは、村上にとってメリットもある。

同メディアは「ホワイトソックスは、多くの優勝争いをする球団とは違い、村上のようなハイリスク・ハイリターンの選手に挑戦できる立場にある。

仮にシーズン最初の1カ月で、1試合に2三振を喫したとしても、優勝候補のチームであれば生じるような、すぐにベンチに下げろというプレッシャーは少ない。

ホワイトソックスは村上に適応の時間を与えることができる。

もし順応すれば、将来の主軸にもなり得るし、価値の高いトレード要員にもなり得る」との見解を示している。

