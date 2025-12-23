2025年12月～2026年1月5日までの運勢「四柱推命」11月生まれ（11月7日生まれ～12月6日生まれ）のあなたの運気は？

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする占い記事「2025年12月の運勢」（～2026年1月5日まで）。「四柱推命」で占う2025年12月の運勢は……？ 四柱推命・算命学・九星気学などの東洋占術を得意とする、東京・池袋占い館セレーネ代表・占い師の水森太陽（みずもり・たいよう）さんが、11月生まれ（11月7日生まれ～12月6日生まれ）あなたの全体運・恋愛運などを占います。この時期は活気に満ちた月となります。職場での評価も良好で、周囲からの期待と信頼が集中する傾向にあります。プレッシャーは伴いますが、充実した月になることが期待できます。ただし、重要な業務や決断を求められる場面が増加するため、十分時間をかけて判断したほうがよいでしょう。恋愛運については、シングルの方は特に好調な時期を迎えます。運命的な出会いも期待できます。あいまいな関係性から脱却し、次のステップへ進展するチャンスです。ご自身の魅力が特に光る時期であり、積極的にアクションするとよいでしょう。 パートナーがいる方は、相互の信頼関係を深める絶好の機会です。自分が抱えている不安を率直に伝え、腹を割って話せる関係性を構築することで、二人の絆はより強固なものとなるでしょう。■監修者プロフィール：水森太陽（みずもりたいよう）占い館セレーネ代表。10代から占いの研究と実占を重ね、鑑定数は延べ25,000人以上。占いの知識は幅広く、東洋・西洋のさまざまな占術を修得しており、顧客は芸能人、経営者から研究者まで幅広いリピーターを持つ。また、占い師だけでなく、教育現場での実践経験もあり、現在は占いの幅広い知識を活かし、プロとして活躍する占い師を多数育てている。