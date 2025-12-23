2025年12月～2026年1月5日までの運勢「四柱推命」8月生まれ（8月7日生まれ～9月6日生まれ）のあなたの運気は？

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする占い記事「2025年12月の運勢」（～2026年1月5日まで）。「四柱推命」で占う2025年12月の運勢は……？ 四柱推命・算命学・九星気学などの東洋占術を得意とする、東京・池袋占い館セレーネ代表・占い師の水森太陽（みずもり・たいよう）さんが、8月生まれ（8月7日生まれ～9月6日生まれ）あなたの全体運・恋愛運などを占います。今月は、今後数カ月の好調期に向けた準備期間となります。職場での重要な役割を担うことになったり、人脈の拡大が期待されたりします。次々と新たな予定が入ってくるため、通常業務に支障が出ないよう配慮も必要になってくるかもしれません。予定の増加自体は好ましい傾向かもしれませんが、思い通りに進まずに苦心する場面も出てくるでしょう。 ただ、周囲にはあなたを支援してくれる人物がたくさんいそうなので、何とかなりそうです。その際に過度に依存してしまうと後の評価低下につながる可能性があるため、適度な距離感を保つことが重要です。恋愛面では、相手に寄り添う姿勢を心がけることで、好意的な反応が期待できます。この時期は、軽率な態度が「不誠実さ」として受け取られやすい傾向にあります。片思いの方もパートナーがいる方も、誠実な対応を基本とすることが望ましいでしょう。■監修者プロフィール：水森太陽（みずもりたいよう）占い館セレーネ代表。10代から占いの研究と実占を重ね、鑑定数は延べ25,000人以上。占いの知識は幅広く、東洋・西洋のさまざまな占術を修得しており、顧客は芸能人、経営者から研究者まで幅広いリピーターを持つ。また、占い師だけでなく、教育現場での実践経験もあり、現在は占いの幅広い知識を活かし、プロとして活躍する占い師を多数育てている。