アエラホームは12月19日、「実家の寒さに関する調査」の結果を発表した。調査は11月28日、戸建ての実家から離れて暮らす全国の20歳～49歳の男女338名を対象に、インターネットで行われた。

はじめに、冬における実家の寒さについて質問すると、82%が「寒い」(51.2%)、「非常に寒い」(30.8%)と回答。「寒い(計)」と回答した人に実家の築年数を聞くと、「10年以内」「11年～20年」「21年～30年」「31年～40年」までが、おおよそ2割前後で並び、築年数に関係なく日本の住宅が寒いと感じられているよう。

また、特に寒いと感じる場所を聞くと「脱衣所・浴室」(173名)、「トイレ」(156名)、「廊下」(145名)と、ヒートショックが起こりやすいとされている場所が上位に。さらに、「ご両親がご実家で生活する中の行動で、ヒートショックなどの健康被害が起きないか不安を感じますか?」と質問したところ、9割以上の人が「非常に感じる」(45.5%)、「感じる」(47.3%)と回答した。

次に、住宅が寒いと感じる要因はいくつかあるが、実家の寒さは「断熱性能や気密性能の低さが原因かもしれない」と考えたことがあるかと聞いたところ、85%以上が「ある」(44.0%)、「少しある」(41.5%)と回答。そこで、「今後、ご実家のリフォームや改修、建て替えが必要だと感じますか?」と尋ねたところ、7割以上の人が「すぐに必要」(19.5%)、もしくは「将来的に必要」(54.5%)と考えていることがわかった。