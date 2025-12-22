大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今季、球団史上初となるワールドシリーズ（WS）連覇を果たした。チームを率いるデーブ・ロバーツ監督の貢献も大きかったが、その手腕をライバル監督たちが改めて称賛したようだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

ロバーツ監督は2016年からチームを率いており、今年で10年目のシーズンを終えた。この間、チームは地区優勝9回、リーグ優勝5回、WS優勝3回を達成している。

[sp_ad]

同メディアは「ESPNはMLB監督5人を対象に、MLBで最高の監督は誰かと尋ねるアンケートを実施し、3人がロバーツ監督を挙げた」としつつ、テキサス・レンジャーズのスキップ・シューメーカー新監督、マイアミ・マーリンズのクレイトン・マッカロー監督、サンディエゴ・パドレスのクレイグ・スタメン新監督の回答を紹介した。

これによると、シューメーカー新監督は「これまでどんなロースターを任されてきたかはよく語られるし、確かに信じられないほどの才能を抱えている。でも、今ポストシーズンで彼が見せた采配には心から敬意を表する」、マッカロー監督は「シーズンをどう乗り切り、そしてポストシーズンをどう戦うかを理解している。特にブルペンの采配に関しては、間違いなく名人芸だと思う」と評価。

スタメン新監督も「スター揃いのチームを率いてWSを連覇できることを証明した。それは本当に見事だ」と称賛しているという。

【関連記事】

【了】