ロサンゼルス・ドジャースは今オフ、デトロイト・タイガースのタリク・スクバル投手をトレードで獲得する噂が浮上している。ドジャース以外にも複数球団が動向を調査しているとされており、スクバルに対する注目が強まっている。米メディア『ニュース・ウィーク』のザック・プレスネル記者が言及した。

サイ・ヤング賞を2年連続で受賞したスクバルは、来季終了後にフリーエージェント（FA）となる見込みで、タイガースとの契約延長が難しいと見られている。

そこで今オフにスクバル放出する可能性が浮上しており、他球団は1年契約となるリスクを承知の上で調査を進めているようだ。現状ではドジャースやニューヨーク・メッツ、ボストン・レッドソックスらが動いていると言われている。

しかし、スクバルを獲得するには大きな見返りとなるトレード要員が必要だ。すでに大谷翔平選手らを先発ローテーションに擁するドジャースは、実力のある投手や有望株を含めた複数名の放出となるだろう。

残留か放出かに注目が集まるスクバルについてプレスネル氏は「タイガースがエースを放出するのは、再契約に向けた最大限の努力を尽くさない場合だ。再契約の可能性が皆無と判明した場合、放出は妥当かもしれない。しかし現時点では、彼を軸とした優勝を目指す戦力を構築すべきだ」と言及した。

