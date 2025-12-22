中日ドラゴンズの屋台骨を支える選手たちが、相次いでFA権取得の時期を迎えようとしている。リリーフエース、ユーティリティプレイヤー、そして捕手陣。さらに今季セ・リーグで復活を遂げた外野手。彼らの去就が、中日の将来を大きく左右することになりそうだ。今回は、中日でFA取得間近の選手を取り上げる。［1/6ページ］

清水達也

[caption id="attachment_218302" align="alignnone" width="530"] 中日ドラゴンズの清水達也（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・経歴：花咲徳栄高

・年齢：26歳

・国内FAまでの一軍登録日数：残り123日

・今季成績：55試合登板、4勝1敗4セーブ30ホールド、防御率2.24

[sp_ad]

プロ8年目の清水達也は、順調に行けば2026年に国内FA件取得予定である。

今季は55試合に登板して、34ホールドポイント（4勝1敗4セーブ30ホールド）、防御率2.24をマーク。

抑えの松山晋也が夏場にけがで離脱した際には、代わりに”9回の男”の役目を果たすなどチームの穴を埋め、4年連続の50試合以上登板を達成した。

また、今季は4年ぶりの被本塁打0も記録している。

そんな中日ブルペン陣に欠かせない清水がFAで流出するのは、球団としては大きなダメージになり得る。流出は避けたいところだろう。

[sp_ad]

現在は腰痛により、リハビリに専念。来季どのタイミングで一軍に合流するかは未定だが、まずは順調にけがから回復してもらいたい。

清水の来季の国内FA、さらには再来年の海外FAの動向に要注目である。

【関連記事】

【了】