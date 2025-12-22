2025年12月～2026年1月5日までの運勢「四柱推命」4月生まれ（4月5日生まれ～5月4日生まれ）のあなたの運気は？

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする占い記事「2025年12月の運勢」（～2026年1月5日まで）。「四柱推命」で占う2025年12月の運勢は……？ 四柱推命・算命学・九星気学などの東洋占術を得意とする、東京・池袋占い館セレーネ代表・占い師の水森太陽（みずもり・たいよう）さんが、4月生まれ（4月5日生まれ～5月4日生まれ）あなたの全体運・恋愛運などを占います。12月は、職場であなたが中心的な役割を担いそうな月です。これまで問題となっていた課題の解決策や、新規事業のアイデアを出して周囲からの信頼も高まるでしょう。仕事への意欲と責任感が自然と高まり、積極的に業務に取り組む原動力となるかもしれません。ただし、月の前半は運勢が今一つなので、業務の集中を避け、適切な配分を心がける必要があります。12月は、新たな出会いや信頼関係の構築に恵まれた月です。多少の不安があっても、前向きな姿勢で挑戦することが望ましいでしょう。恋愛運は、パートナーをお探しの方も交際中の方も、気になる人やパートナーからの好意的な反応が期待できる運勢です。出会いを求めている方には、信頼のおける魅力的な異性との出会いが訪れる可能性があります。特に月の後半は新たな出会いの機会が豊富です。 パートナーがいる方は、月の後半を活用して、二人の絆を深めることがおすすめ。前半は互いの予定が合わないことも増えるため、大事な予定は後半に入れましょう。■監修者プロフィール：水森太陽（みずもりたいよう）占い館セレーネ代表。10代から占いの研究と実占を重ね、鑑定数は延べ25,000人以上。占いの知識は幅広く、東洋・西洋のさまざまな占術を修得しており、顧客は芸能人、経営者から研究者まで幅広いリピーターを持つ。また、占い師だけでなく、教育現場での実践経験もあり、現在は占いの幅広い知識を活かし、プロとして活躍する占い師を多数育てている。